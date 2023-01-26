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俄羅斯男到湖南妻家鄉過年 半夜被煙花聲嚇醒：以為在烏克蘭

香港01／ 文．夏洛特
來自俄羅斯的沙哈第一次隨妻子到她位於湖南的家鄉過年，在睡夢中被煙花聲嚇醒，一度以為是炮火聲。《瀟湘晨報》微博影片截圖
來自俄羅斯的沙哈第一次隨妻子到她位於湖南的家鄉過年，在睡夢中被煙花聲嚇醒，一度以為是炮火聲。《瀟湘晨報》微博影片截圖

新年觀賞煙火確實甚有氣氛，然而，日前大陸1位「洋女婿」就被煙花聲嚇破了膽！這名外藉男子與大陸妻子成婚1年，首次到妻子位於湖南的家鄉過年，沒想到半夜被煙花聲驚醒，還說出震撼言論，「還以為是在烏克蘭」。

根據《瀟湘晨報》報道，來自俄羅斯的沙哈在中國居住了5年，與妻子結婚1年，今年第一次到妻子位於湖南的家鄉過年。由於村裏過年會放煙花，不知情的沙克在睡夢中被外面「碰碰碰」的巨響嚇醒，於是拍片大談感受，「一出來問這是什麼，都在放煙花，真的嚇死我了」。

原來沙克誤以為燃點煙花的「碰碰」聲是炮火聲，因此緊張不已，「我以為我現在在烏克蘭」。當沙克得知實情後，也嘗試在村裏放煙花慶祝，並表示很有氛圍。

不過有網民就認為沙克的炮火言論欠妥當，「扎心了」，「別拿戰場說事」、「煙花爆竹和炮火聲還是有區別的」，亦有人認為「我--本國人有時也會被凌晨的鞭炮吵醒，前天還在想着有沒有沒聲音的煙花」、「其實吧我也覺得大半夜的放煙花挺煩人的」。

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文章授權轉載自香港01》

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