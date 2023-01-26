俄羅斯男到湖南妻家鄉過年 半夜被煙花聲嚇醒：以為在烏克蘭
新年觀賞煙火確實甚有氣氛，然而，日前大陸1位「洋女婿」就被煙花聲嚇破了膽！這名外藉男子與大陸妻子成婚1年，首次到妻子位於湖南的家鄉過年，沒想到半夜被煙花聲驚醒，還說出震撼言論，「還以為是在烏克蘭」。
根據《瀟湘晨報》報道，來自俄羅斯的沙哈在中國居住了5年，與妻子結婚1年，今年第一次到妻子位於湖南的家鄉過年。由於村裏過年會放煙花，不知情的沙克在睡夢中被外面「碰碰碰」的巨響嚇醒，於是拍片大談感受，「一出來問這是什麼，都在放煙花，真的嚇死我了」。
原來沙克誤以為燃點煙花的「碰碰」聲是炮火聲，因此緊張不已，「我以為我現在在烏克蘭」。當沙克得知實情後，也嘗試在村裏放煙花慶祝，並表示很有氛圍。
不過有網民就認為沙克的炮火言論欠妥當，「扎心了」，「別拿戰場說事」、「煙花爆竹和炮火聲還是有區別的」，亦有人認為「我--本國人有時也會被凌晨的鞭炮吵醒，前天還在想着有沒有沒聲音的煙花」、「其實吧我也覺得大半夜的放煙花挺煩人的」。
延伸閱讀：
港女淘寶買仙女棒煙花-以為用集運海關查唔到-送唔到貨當跌30蚊
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言