四川5.6地震 成都震感強烈 近5百救難人員趕赴救援

大陸四川、新疆26日凌晨分別發生規模5左右地震，其中四川甘孜震源深度僅11公里，成都震感強烈。近500名救難人員已趕赴現場救援，目前尚未接到傷亡報告。

央視新聞報導，中國地震台網測定：1月26日03時49分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.63度，東經102.01度）發生5.6級地震，震源深度11公里，後續又發生多起地震。

報導稱，距震中較近的甘孜州磨西鎮震感強烈，海螺溝景區消防救援大隊2車8人已在磨西鎮開展排查工作，4時25分，甘孜州消防救援支隊全勤指揮部趕赴震中。截至26日早晨6時，共調派甘孜、雅安、成都、樂山、眉山等5個支隊共454人99車12犬5舟艇，前赴災區救援。另，距震中223公里的成都震感強烈，但暫無人員傷亡報告。

另在新疆，1月26日0時2分在新疆和田地區和田縣也發生4.9級地震，震源深度10公里，由於震中5公里範圍內平均海拔約5531米，加上地震周邊20公里內無村莊分佈，50公里內無鄉鎮駐地分佈，地震災情不明顯。