想趕奶奶走！兒媳除夕夜棍毆83歲的她後縫13針 逆子走上前多加腳

身為人子，母親被打居然不制止！大陸近日瘋傳影片，湖南有名83歲老婆婆在除夕晚被兒媳用棍毆打，兒子走近居然不是扶起母親，反而多踢了一腳，婆婆滿頭鮮血送院。

婆婆的孫仔向陸媒爆料，「那個女的（繼母）」是父親第三任妻子，一直想趕阿嬤走，趁他不在家時對阿嬤施暴，送院發現頭部破裂縫了13針，揚言「不接受調解」，要追究施暴責任。

大陸日前瘋傳1段老婆婆年三十晚被兒媳棍毆的影片，事件登上微博熱搜。陸媒報導事發於湖南永州，1月21日晚，該名83歲婆婆被兒媳用棍毆打，受傷倒地後再被兒子腳踢，送院後頭部縫了13針。

片段可見，老婆婆坐在椅上用木棍指着兒媳，待兒子走近時，兒媳突然拿起根木棍打她。婆婆挨打倒地後，兒媳繼續指罵，兒子上前不是扶起，而是「加多腳」踢媽媽。尾段有婆婆送院後的照片，她滿頭鮮血躺在地上，頭部要包紮治理。

婆婆的孫子鄧先生接受內媒訪問，稱「這個女的（繼母）是我爸的第三任，比我爸小個10多歲」。當時繼母想趕阿嬤出去住，父親在屋內沒有話語權，「也不管我奶奶，那個女的說什麼就是什麼」。當晚他和朋友出門去放煙花，那個女的趁阿嬤一個人在家就馬上辱罵，阿嬤按耐不住還嘴，繼母竟動手打人。

孫先生又指，阿嬤送院確認頭部破裂，縫了10多針，她的情況不算特穩定，目前還未正式做傷情鑒定，「我的態度是不接受調解」，會對施暴者究責。

片段令網友相當氣憤，批評兒子和兒媳太過份，「比黑社會還霸道，一言不合就上手」、「大過年的，對老人耍橫，嚴懲！」、「養了一個好兒子啊，三婚」、「老人孫子：等些年，你們也會得到同樣的孝敬」。還好阿嬤還有孫子照顧，有留言提醒他「不要接受調解已及賠償，做好傷情鑒定直接起訴」。

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文章授權轉載自《香港01》