快訊

台積電18廠衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

迎灶神也迎財神！11-12月統一發票今開獎 千萬獎號為「28089459」

若「捍衛戰士」是真的 阿湯哥能創下哪些空戰史紀錄？

中國旅客在韓國逃避隔離 遭驅逐出境

中央社／ 台北25日電

韓國中央應急處置本部24日表示，一名日前因「逃避新冠隔離」而被捕的中國籍旅客被驅逐出境，並限制入境1年。對此事件不少中國網友發文認為丟臉，但也有網友怒稱不去韓國。

綜合陸媒報導，據指這名中國籍旅客1月3日搭機從中國飛抵仁川國際機場，因入境後的核酸檢測結果呈陽性需要進行隔離，卻在等待入住隔離酒店時「潛逃」前往首爾市區，與妻子一同入住市區一家酒店並外出，5日在首爾市區被捕。

這名中國遊客在調查中解釋，由於日常服用的藥物被妻子帶走。因此，離開隔離點是為了去取藥，並無潛之意。

韓國政府當時稱，將依據法律和原則嚴懲，但最後這名中國籍旅客未受到任何法律處罰，只被驅逐出境，並被限制入境1年。

對此事件，中國網友反應熱烈，不少人留言認為「丟臉丟到國外」、「若發生在中國可能影響三代」，但也有愛國心噴發的中國網友質疑「這事會不會是編出來的」、另怒稱「非必要不去韓國」。

由於中國去年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，全球多國對來自中國入境旅客採取檢測措施。

韓國本月初起對來自中國入境的人員，規定必須在抵達機場後接受檢測，陽性者須在臨時隔離處進行為期7天的隔離。隨後中國也對韓國陸續祭出暫停審發韓國公民赴中簽證及暫停過境免簽。

隔離

延伸閱讀

春節連假長台南人潮多 市區平均交通流量多1成

他們都是「罕見熊貓血」不能受傷！朴恩斌只占韓國人口0.5%　男星撞到頭急救嚇壞粉絲

在南韓逃避隔離的確診大陸男子 未受懲處僅被驅逐出境

韓國街頭甜點台北吃！「白狐院華夫餅」隱身虎林街，「這口味」吃1次就封神

相關新聞

拜年遭親戚圍攻催婚…27歲女外套蒙頭好崩潰 隔日下場更慘

農曆新年是一家人聚首一堂的團圓好日子，同時也是親戚長輩「熱心關心」年輕人感情狀況的「高危時段」。大陸1名27歲女子回鄉過年...

經歷3年疫情始復常 港人終於完結未了心願

疫情爆發3年，Wendy一直未能帶亡母的骨灰回出生地澳門安葬，直至稍早前入境港澳不需隔離，終於完成心願。去年匆匆移民台灣...

中國旅客在韓國逃避隔離 遭驅逐出境

韓國中央應急處置本部24日表示，一名日前因「逃避新冠隔離」而被捕的中國籍旅客被驅逐出境，並限制入境1年。對此事件不少中國...

踏入兔年 香港澳門經濟民生現生機

踏入兔年，香港和澳門似乎生機重現，除了餐館生意旺盛及中國大陸遊客重新來訪外，香港的賽馬活動也是人山人海，投注金額更創下回...

陸春節人潮洶湧 近3年最有年味

兔年春節成為中國大陸近三年來最有年味的年，北京、上海、武漢、濟南等地知名飯店年夜飯預訂火爆，部分飯店預訂量更比去年大增一...

寒潮來襲 大陸13個省會城市氣溫創今冬新低

據央視新聞報導，受寒潮影響，24日早晨，大陸北方13個省會級城市氣溫創下今冬以來新低。其中呼和浩特-28.6℃，長春-2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。