大陸專家稱「人類最快50年後移火星」 網友笑：是地球房價太貴？
50年後住火星？
1月21日，在搜狐視頻舉辦的「2023科學除夕夜」上，學者們探討了關於「移民火星」的問題。河南省首席科普專家戴樹璽稱，移民火星可能是未來50至100年的事情，並介紹了在火星上的衣食住行。
戴樹璽表示，人類可依照運載火箭，以它為核心在火星建造一些基地。這些基地再連結各個發射台，形成「單元」，逐漸變成村落，形成類似鄉鎮的集群，在火星上發展城市。「這樣我們人類就可以真正在火星上進行生存，繁衍後代。」
他還詳細介紹了人類在火星上衣食住行的問題。由於火星大氣稀薄，人類需要穿着航天服在火星上活動；雖然可以攜帶地球食品前往，但最終還是需要在火星上種吃的；「住」的方面，則可在火星荒漠建「蒙古包」；平日出行便靠火星車。
「移民火星」引發許多航天愛好者和網民的熱烈討論。有人將荒漠面積大的新疆與火星類比稱，「火星都沒水，新疆還有，但見哪個移民到新疆去的？」還有網民調侃，「是地球樓價太貴了嗎？」
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文章授權轉載自《香港01》
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