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樂山街道1.8萬燈籠高高掛 「紅燈」被淹沒…違規算誰的？

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電

中國迎來新冠疫情防控措施優化後的第一個農曆春節，悶壞了的民眾紛紛「報復性過年」，各地高掛迎春燈籠，不過掛燈籠也有學問，否則會被罵。四川省樂山市就因街道掛滿紅燈籠，讓駕駛連紅綠燈都認不出了；深圳則有商場在廊橋掛出白燈籠，網民直斥「晦氣」，商家最後塗成紅燈籠才平息批評。

成都商報報導，1.8萬多個紅燈籠、5000多個寫有「樂」字、「祥雲兔」等各類燈飾，春節前掛滿了樂山中心城區的大街小巷，營造出歡樂祥和的節日氛圍。

但有民眾抱怨，在部分路段高掛的紅燈籠和燈飾，非常影響開車時看紅綠燈。「你們看得到紅綠燈在哪？」從一名網友拍攝的影片來看，路口空中掛滿紅燈籠，交通信號燈就隱身其中，若不仔細看，確實不易分辨出紅燈到底在哪。

這則影片上傳網路後很快就引發當地民眾熱議，「大家來找茬！」「藏得太深了！你不說都不知道這裡有紅綠燈！」還有人說：「停下來等就對了，總會有一個要變綠的！」

對此，樂山市住建局城建科表示，這些燈籠是通過公開招標的第三方公司懸掛的。今年老城區燈籠是稍微密集了些，在具體工作中沒考慮全面，給部分市民和遊客造成了困擾，對此表示歉意。

在交警部門指導下，住建局已經優化調整部分燈籠的位置，同時也對其他路段的燈籠等裝飾進行全面檢視。

有民眾質疑，「這要是闖紅燈了，算誰的？」樂山市交警支隊表示，當事人如認為遭舉發交通違法是因誤判，可透過申訴管道申請撤銷，公安交警部門經核實確為誤判後會依法予以撤銷。

另據上游新聞報導消息，深圳福田商場星河COCOPARK近日為迎接春節，在商場的一個廊橋上掛出了幾排白底黑字的白燈籠。有網友將燈籠圖發到網上後，被網友吐槽稱「晦氣」、「完全是日本風格」。商場從善如流，隨後將白燈籠塗成了紅色，同時還懸掛了中式燈籠。

紅綠燈 春節

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