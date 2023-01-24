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土地糾紛？ 溫州男連殺6人「報父仇」

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電

浙江溫州平陽縣19日發生連殺六人血案，警方通報，嫌犯42歲楊姓男子因糾紛持刀行凶，造成六人死亡。接警後，警方立即組織力量處置，現已將犯罪嫌疑人楊某抓獲。目前案件正在進一步偵辦中。

綜合媒體報導，通報指嫌犯是平陽本地人，暫未透露犯案動機和死者身分。不過，有不少自稱當地人的網友留言，稱楊某因土地問題與村委鬧糾紛，被關押期間父親身亡，獲釋後斬殺村支部書記等人報復。

有網友指出，原因是兩家人爭一塊地，而另一家人用不正當手段拿到土地，楊某的父親被氣到離世，他也上訪被誣陷關進了精神病醫院，據說，楊某出來後，殺的是當地的村幹部，並在殺鎮書記的路上被警察截住了。

另一名網友稱，楊某被關進精神病醫院之後，他的父親被氣死了，但精神病醫院也沒讓他回家，楊某出去之後就列好了名單，殺人時候還讓路人走遠一點，目的明確。

還有網友說看過那個視頻，感覺好像有不共戴天的仇恨，「現場還有人在圍觀、拍視頻」，而死者的女兒只是受傷，光著腳站在門口發抖，欲喊無聲。殺了一家又殺向另一家，殺了還開車不停輾壓。

還有網友表示，因為徵地、土地糾紛問題，自身利益受到侵害長期得不到解決，積蓄太久失去理智了才下此狠手。參與調解工作的主要人員都被幹掉了，還差一個倖免於難。

另有網友稱，村裡分地的錢，被村長和村支書貪污了幾萬塊，楊某被送進警局蹲了三年。三年期間，爸爸死了，老婆離婚了，然後出來以後，就把村長和支書還有他們家人殺了」。

對於這起駭人聽聞的凶殺案，網友表示，「真是一場人間悲劇！」、「還差兩天就過年了，幾個被牽連的家庭該如何面對這個新年」、「兇手太狠毒了！必須嚴懲！」，也有人說，「別欺負老實人」、「社會最會欺負底層的老百姓和老實人。大家和和氣氣，都好好過年吧」。

警察 老婆

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