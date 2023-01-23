解決中國人口下降的「靈丹妙藥」

根據上周中國國家統計局公布的最新人口統計數據，同2021年年底相比，2022年年末中國人口總數減少了85萬人。中國人口總數減少的現象比北京政府以及聯合國的預測都要早了十年。一些觀察人士認為，在新冠疫情之際，中國新生兒人數減少了100萬，同時還有大量人員因為疫情而死亡。這兩個原因造成去年中國人口數量開始減少。

另外曾經嚴格執行的計劃生育政策往往通過強制墮胎和強制絕育等殘酷的方式執行，這也對中國社會產生了廣泛的影響。

當2016年北京方面開始修訂這一政策時，中國的出生率已經急劇下降多年。在本世紀初，中國平均每1000名居民當中有14.03個新生兒降生，而到去年，這一數字已經降至6.77。

盡管政府實施稅收減免和補貼等政策期待鼓勵適齡夫婦生育更多的孩子，但很多人被不斷上漲的生活成本以及傳統與現代價值觀之間的沖突所困擾，人們的生育意願並未由此得到提高。

人口將減少40%

聯合國預測，到本世紀末，中國的人口數量將降至8億以下。

有一些觀點認為，中國的情況可能會和日本相似，也就是低生育率和老齡化社會嚴重壓低經濟增長。美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員、《大國空巢》一書的作者易富賢甚至警告說，中國可能無法超越美國成為全球第一大經濟體。

他在接受路透社采訪時說：“中國的人口和經濟前景比預期要暗淡得多。中國將不得不調整其社會、經濟、國防和外交政策。”

中國的經濟增長仍然以勞動密集型制造業為主。在過去的20年裡，中國看似無窮無盡的廉價勞動力降低了包括電腦、智能手機、家具、服裝和玩具在內消費產品的生產成本。

但這個曾經的人口紅利正日益被印度、越南、印尼和孟加拉國等亞洲鄰國替代。隨著時間的推移，年輕、效率高的勞動力短缺將使中國的制造業更加缺乏競爭力。

有待提高的生產力

曼徹斯特大學經濟系王曉兵在接受德國之聲采訪時說：“為了解決這個問題，中國需要提高勞動力的生產力，從勞動密集型經濟過渡到創新和技術驅動的經濟增長模式。”他強調說：“如果中國無法實現這一點，那麼將陷入中等收入陷阱。”

中等收入陷阱是指一個國家因某些優勢達到一定收入水准，但停留在該經濟水准的情況。中等收入陷阱中的國家，因薪資上漲，失去出口產品的競爭力，無法與低成本生產他國競爭，也無法進入高附加值市場以及發達經濟體的行列。南非和巴西就是陷入中等收入陷阱的典型性國家。

2010年中國已經成為中等收入國家，一兩年內中國有望成為高收入國家。高盛公司去年12月發表的一份報告預測，中國有望在2035年左右結束美國長期作為世界最大經濟體的地位。這一時間點比此前預測的2050年要早了15年。

中國的領導者可以指引新的方向嗎 ？

曼徹斯特大學經濟系王曉兵說：“（政府）必須鼓勵創新，鼓勵人們以不同的方式思考......並允許他們積累新的技能，為經濟持續增長做出貢獻。（政府）還必須保護好知識產權。中國在這些方面正在改進，但他們做得還不夠。”

美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢認為，事實上4年前中國人口數量已經開始下降，而且目前人口總數只有12.8億。

不過也有一些經濟學者認為，外界對中國出生率下降的擔憂有些過度渲染。因為畢竟中國目前仍擁有大量的青壯年勞動力。

德國維爾茨堡大學中國商業與經濟系主任費舍爾（Doris Fischer）在接受德國之聲采訪時說：“目前中國法定退休年齡仍然比較低，因為政策可以通過延緩退休年齡還緩解（勞動力市場的）壓力。”

另外中國的養老體系並不像西方國家那樣優越，大多數人都為養老積蓄一生，因此政府不太可能因人口快速老化而負擔過重。

財政刺激尚未發揮作用

中國官方已經拿出減稅、延長產假和給與住房補貼等優惠政策，希望鼓勵國民生更多的孩子。去年10月國家主席習近平也表示政府將推出更多支持性政策。然而，到目前為止，這些措施對阻止生育率降低的長期趨勢沒有起到實質作用。

家長們抱怨工作壓力大，工作時間長，同時確保子女獲得良好教育的經濟負擔也相當大。

目前在中國照顧子女的重擔主要還是在女性身上。中國問題專家費舍爾說：“這對女性來說是一個非常現實的考量。她們會說：‘如果我遇不到一個在工作、家庭、照顧子女和老人多個問題上給與我幫助的男性，那我就選擇不結婚。’所以政府應該為雙職工父母提供更好的照管兒童的社會服務。”

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