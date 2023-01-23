《西遊記》兒童繪本妖精袒胸露乳 家長直言色情反被罵大驚小怪

在中國四大名著中，以《西遊記》最為人熟悉，除了被製成兒童繪本及青少年讀物，更多次被改編成電影、電視劇、舞台劇、動漫、遊戲等，近日，有家長反映某一版本《西遊記》兒童繪本存在色情插圖，妖精洗澡時袒胸露乳，質疑是否適合兒童閱讀，但不少網民認為他大驚小怪。

《頂端新聞》報導，有家長反映某一版本《西遊記》兒童繪本存在色情插圖，多名女妖精洗澡時衣著暴露並完全裸露胸部，質疑「這種畫面能給孩子看嗎？」。據悉，該繪本由長江出版集團和湖北少年兒童出版社共同發行，繪畫作者名叫木易。

該家長質疑《西遊記》兒童繪本存在色情插圖後，隨即引起網民熱議，但不少人認為他大驚小怪，對孩子防護過度，更反問「為何不能看」，直指女妖精也是正常人體，「我小時候就看見書上有這種裸露的，也沒把這個和色情聯想起來。小孩子根本不會覺得這和色情有關，非要用大人的想法加到孩子上」、「國外人物油畫大多是裸露的，如果孩子這都不可以看，那什麼都別看了」。

事實上，這並非首次有兒童繪本被指有色情插圖。去年4月，有兒童繪本現舔汗插畫被下架；去年11月，有兒童繪本驚現裸男按摩圖。除此之外，人民教育出版社（簡稱人教版）出版的小學數學教科書中，插畫的人物形象因「口歪眼斜」而陷入醜化中國小孩的爭議。

對於家長質疑繪本有色情插圖是否反應過激，河南省家庭發展研究會副秘書長、國家二級心理諮詢師趙悅玲認為，質疑與擔心其實是家長的正常情緒反應，在人教版「毒教材」事件，家長提高了對教材及相關讀、繪本的警惕性和關注度。

鄭州大午心理諮詢機構諮詢師張夢真認為，繪本的受眾主要是低齡兒童，他們在成長初期缺乏足夠的辨別能力，其心智、審美和價值觀尚未完全發展成形，不當插圖確實存在對孩子產成不良誘導的可能性。

與此前不同的是，本次「問題繪本」未有引起家長們的關注。趙悅玲認為，「毒教材」事件民眾立場統一，「問題繪本」事件則呈現一個兒童性教育「度」的問題，該議題具有一定爭議性。

趙悅玲明確，前述「問題繪本」中妖精洗澡時袒胸露乳，在兒童繪本中呈現顯然是不適合，與教育部相關內容規定也有不符。同時，她建議家長要多學習，了解孩子在各階段的成長發展規律，及時更新相關性教育觀念。

張夢真指出，未知世界對孩子而言是充滿吸引力，某些無意識行為在成年人看來不當，但家長不必急著以成年人思維來理解其行為。她建議家長可嘗試和孩子溝通，了解其需求和想法後，再給予引導和幫助，「面對孩子的求知慾不必遮遮掩掩，公開大方地談論和引導，效果反而會更好」。

張夢真指出，未知世界對孩子而言是充滿吸引力，某些無意識行為在成年人看來不當，但家長不必急著以成年人思維來理解其行為。法新社

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文章授權轉載自《香港01》