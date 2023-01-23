快訊

大年初二死亡車禍…外地女買伴手禮欲停車 卻撞機車致夫死、妻重傷

初二幸運兒揭曉！大樂透開出1億頭獎 「3注均分」獎落3縣市

氣象局低溫特報 公路總局推估「這些路段」可能會結冰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《西遊記》兒童繪本妖精袒胸露乳 家長直言色情反被罵大驚小怪

香港01／ 林芷瑩
一名中國大陸家長質疑《西遊記》兒童繪本存在色情插圖後，隨即引起網民熱議。圖截自媒體滾動
一名中國大陸家長質疑《西遊記》兒童繪本存在色情插圖後，隨即引起網民熱議。圖截自媒體滾動

在中國四大名著中，以《西遊記》最為人熟悉，除了被製成兒童繪本及青少年讀物，更多次被改編成電影、電視劇、舞台劇、動漫、遊戲等，近日，有家長反映某一版本《西遊記》兒童繪本存在色情插圖，妖精洗澡時袒胸露乳，質疑是否適合兒童閱讀，但不少網民認為他大驚小怪。

《頂端新聞》報導，有家長反映某一版本《西遊記》兒童繪本存在色情插圖，多名女妖精洗澡時衣著暴露並完全裸露胸部，質疑「這種畫面能給孩子看嗎？」。據悉，該繪本由長江出版集團和湖北少年兒童出版社共同發行，繪畫作者名叫木易。

該家長質疑《西遊記》兒童繪本存在色情插圖後，隨即引起網民熱議，但不少人認為他大驚小怪，對孩子防護過度，更反問「為何不能看」，直指女妖精也是正常人體，「我小時候就看見書上有這種裸露的，也沒把這個和色情聯想起來。小孩子根本不會覺得這和色情有關，非要用大人的想法加到孩子上」、「國外人物油畫大多是裸露的，如果孩子這都不可以看，那什麼都別看了」。

事實上，這並非首次有兒童繪本被指有色情插圖。去年4月，有兒童繪本現舔汗插畫被下架；去年11月，有兒童繪本驚現裸男按摩圖。除此之外，人民教育出版社（簡稱人教版）出版的小學數學教科書中，插畫的人物形象因「口歪眼斜」而陷入醜化中國小孩的爭議。

對於家長質疑繪本有色情插圖是否反應過激，河南省家庭發展研究會副秘書長、國家二級心理諮詢師趙悅玲認為，質疑與擔心其實是家長的正常情緒反應，在人教版「毒教材」事件，家長提高了對教材及相關讀、繪本的警惕性和關注度。

鄭州大午心理諮詢機構諮詢師張夢真認為，繪本的受眾主要是低齡兒童，他們在成長初期缺乏足夠的辨別能力，其心智、審美和價值觀尚未完全發展成形，不當插圖確實存在對孩子產成不良誘導的可能性。

與此前不同的是，本次「問題繪本」未有引起家長們的關注。趙悅玲認為，「毒教材」事件民眾立場統一，「問題繪本」事件則呈現一個兒童性教育「度」的問題，該議題具有一定爭議性。

趙悅玲明確，前述「問題繪本」中妖精洗澡時袒胸露乳，在兒童繪本中呈現顯然是不適合，與教育部相關內容規定也有不符。同時，她建議家長要多學習，了解孩子在各階段的成長發展規律，及時更新相關性教育觀念。

張夢真指出，未知世界對孩子而言是充滿吸引力，某些無意識行為在成年人看來不當，但家長不必急著以成年人思維來理解其行為。她建議家長可嘗試和孩子溝通，了解其需求和想法後，再給予引導和幫助，「面對孩子的求知慾不必遮遮掩掩，公開大方地談論和引導，效果反而會更好」。

張夢真指出，未知世界對孩子而言是充滿吸引力，某些無意識行為在成年人看來不當，但家長不必急著以成年人思維來理解其行為。法新社
張夢真指出，未知世界對孩子而言是充滿吸引力，某些無意識行為在成年人看來不當，但家長不必急著以成年人思維來理解其行為。法新社

延伸閱讀：

大陸兒童繪本驚現裸男按摩圖 家長質疑不合適引網民兩極評論

大陸教科書插畫形象「口歪眼斜」登熱搜 網民斥醜化中國孩子

文章授權轉載自《香港01》

性教育 西遊記 鄭州 全裸

延伸閱讀

迪士尼也遭殃⋯不滿Chinese變Lunar 陸網友新年出征要求道歉

拍照突遇漲水⋯陸三門峽大壩網紅景點傳溺水事故 2死7失蹤

陸抖音神曲攻佔流行⋯音樂市場卻有「台流」 陸業界人士揭關鍵

晚間低溫恐零下14度⋯北京迎兔年首場雪 民眾搶拍雪景

相關新聞

陸抖音神曲攻佔流行⋯音樂市場卻有「台流」 陸業界人士揭關鍵

中國音樂市場現況講求流量帶動、用戶導向，抖音神曲攻占流行；台灣音樂在中國仍有藍海，自由創作環境孕育帶有濃厚人文反省味道詞...

《西遊記》兒童繪本妖精袒胸露乳 家長直言色情反被罵大驚小怪

在中國四大名著中，以《西遊記》最為人熟悉，除了被製成兒童繪本及青少年讀物，更多次被改編成電影、電視劇、舞台劇、動漫、遊戲等，近日，有家長反映某一版本《西遊記》兒童繪本存在色情插圖，妖精洗澡時袒胸露乳，質疑是否適合兒童閱讀，但不少網民認為他大驚小怪。

陸客團出境遊下月啟動 泰國為最熱門旅遊目的地

大陸文旅部日前宣布，自2月6日起試點恢復大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業...

晚間低溫恐零下14度⋯北京迎兔年首場雪 民眾搶拍雪景

北京大年初二凌晨降下兔年第一場雪，許多民眾到北京故宮及周邊搶拍雪景。據北京氣象部門預測，北京市晚間最低溫為零下14℃。

拍照突遇漲水⋯陸三門峽大壩網紅景點傳溺水事故 2死7失蹤

農曆大年初一，大陸河南三門峽水利樞紐下游河道傳出溺水事故。據河南省三門峽市應急管理局通報，截至23日7時，已救出10名溺...

迪士尼也遭殃⋯不滿Chinese變Lunar 陸網友新年出征要求道歉

「農曆新年」的英文翻譯觸動中國敏感民族情緒，包含博物館、遊樂園與服飾品牌，使用Lunar而非Chinese，引發中國民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。