聽新聞
test
0:00 / 0:00

被困3年港人報復性外遊 有人半年出境5次

中央社／ 台北22日電
香港去年中開始縮減入境隔離天數後，精神科專科醫生歐陽國樑開始報復性外遊，半年旅遊5次。圖為他其中一次到日本旅行時拍攝。中央社（受訪者提供）
香港去年中開始縮減入境隔離天數後，精神科專科醫生歐陽國樑開始報復性外遊，半年旅遊5次。圖為他其中一次到日本旅行時拍攝。中央社（受訪者提供）

「困了3年終於放監」，香港精神科專科醫生歐陽國樑形容3年來終可外遊的心情。自香港去年中開始縮短入境隔離後，他已外遊4次，農曆新年會再到日本，說去旅行才能真正減壓。

疫情爆發3年來，多地及香港都實施入境隔離措施，港人出境少之又少。根據香港入境處的數據，2022年1月每天由機場出境者只有數百至1千多人次。

隨著港府將入境隔離天數逐步縮減，2022年4月由要在酒店隔離14天減至最少7天，8月再縮短至3天，9月更取消酒店隔離，港人漸漸恢復外遊意願，出境人次不斷增加；12月初部份日子出境人次超過2萬，聖誕節前有些日子接近3萬人次。

歐陽國樑在去年7月入境香港仍要隔離7天時，已與家人急不及待到泰國旅遊兩週。他說，3年來首次外遊有種仿如隔世的感覺，「到泰國隨便走進一家小店吃芒果糯米飯也覺得非常美味，太久沒吃過了」。

不過，回港後他因在機場核酸測試呈陽性，要到竹高灣隔離營隔離，令本來仍沉醉於泰國遊玩的心情頓時消失。

「竹高灣隔離營像荒島中一個山洞，連吃的都沒有，水喉（水龍頭）開出來的水是白色的，2天才送來一支樽（瓶）裝水，我不敢飲太多，因為要省下一些水來煮杯麵（泡麵）」。

之後，不少國家陸續放寬入境限制，歐陽國樑在入境香港隔離縮短至3天時，再預訂到韓國的機票酒店。其後日本開放邊境，他立即更改行程，10月到日本旅行10天。

他說：「更改行程到日本的翌日，港府宣布取消酒店隔離，赴日本的機票立即漲價，幸好我之前已買了，便宜很多」。

回港不到1個月，11月他一家又到日本旅行4天看紅葉。12月到今年1月一家再到日本慶祝聖誕及新年，19天的行程慢慢吃慢慢玩。

今年農曆新年他一家再到日本旅行8天，選在1月20日小年夜出發。

歐陽國樑說，很多香港人像他很期待去旅行，因為香港地方少，不像其他國家可以從南玩到北，或到鄉村小鎮感受另一番風情。「疫情期間放假到郊外爬山，塞車塞得行不動」。

他說，香港人生活節奏太急速，逛商場也走得很快，不少人放假也不捨得放下工作，「香港人知道這樣不健康，但改不了習慣，惟有旅行才能真正休息及減壓」。

歐陽國樑直言，外遊時花錢較在香港多，「在香港不會到名店購物，但旅行時購物不會想太多，出手較闊綽」。

他說，過去數次入境香港時，入境者主要是港人，海外旅客少之又少。相反地，在日本能看到很多海外旅客。港府需在吸引海外旅客上加把勁。

港人吳小姐在香港取消入境酒店隔離後，2022年11月及12月曾到日本旅行。她說，雖然機票較以往貴，但3年沒有「回鄉」，都是值得的。

她說，3年沒有到沖繩，很多店舖已歇業，夜市消失。她本來想先到台灣旅遊再到沖繩，但因台灣未開放港人自由行，只好打消計劃。

中國開放邊境而令香港受牽連，日本多次更改對港人的入境措施。

吳小姐表示，計劃今年會到日本旅行4次，希望不受影響，「我覺得對不同地方的入境限制要分清楚，不應混為一談」。

香港 日本 隔離

延伸閱讀

疫情3年阻礙回家路 旅中台人終能返鄉過年

蛋貴到要走私 墨國夾帶雞蛋入境激增

馬雲現身香港 會財經大咖

李家超：將外訪推港優勢、人民幣國際化

相關新聞

被困3年港人報復性外遊 有人半年出境5次

「困了3年終於放監」，香港精神科專科醫生歐陽國樑形容3年來終可外遊的心情。自香港去年中開始縮短入境隔離後，他已外遊4次，...

認了露點照外流！控遭攝影師話術欺騙 網紅Suet E：已報警

KOL Suet E近年憑著傲人曲綫，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽。所謂「人紅是非多」，近日網上流傳一張疑似是她的露點照，隨即引起網上熱話，有網民留言：「不知廉恥，無美感」，但亦有網民留言力撐「做自己喜歡做的事，有問題嗎」。

連續唱了38年 李谷一染新冠缺席央視春晚《難忘今宵》

連續38年演唱央視春晚壓軸的保留曲目《難忘今宵》的大陸著名女歌手李谷一，因感染新冠肺炎尚未康復，她將缺席2023年大陸央...

手機凍到關機、眉毛都能結冰 黑龍江漠河打破54年來最冷紀錄

黑龍江大興安嶺地區下轄的漠河市向來以嚴寒而聞名，而中國在1月20日進入大寒節氣。據中國天氣網信息顯示，黑龍江漠河氣溫破54年來最冷紀錄，當日7時48分降至-50℃，當地對上一次出現如此低溫要追溯到19

上海成過年旅遊熱點 社群熱議春節攻略

中國鬆綁防疫管制後的第一個農曆春節，據多個旅遊資訊平台顯示，18日起進入旅遊高峰，其中上海人出遊情形最為熱烈。但上海同時...

尋蹤雪豹、守護中華鳳頭燕鷗 他們戰勝一切困境

前言：有一群人在高原尋找雪豹，帶著相機跟著岩羊移動，留意地面刨坑與腳印；另一群人在荒島等待中華鳳頭燕鷗，在牠們乘氣流而來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。