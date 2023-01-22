認了露點照外流！控遭攝影師話術欺騙 網紅Suet E：已報警

KOL Suet E近年憑著傲人曲綫，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽。所謂「人紅是非多」，近日網上流傳一張疑似是她的露點照，隨即引起網上熱話，有網民留言：「不知廉恥，無美感」，但亦有網民留言力撐「做自己喜歡做的事，有問題嗎」。

為粉絲開設收費平台

1月21日Suet E現身北角碼頭出席年宵市場《2023年月曆簽名會》活動就事件回應：「其實我本身係很喜歡拍照，所以會拍各種不同類型風格的照片，也有性感尺度較大的，但無上傳IG，因IG限制不能放，嘗試過上傳較性感照片，差點連IG帳戶都被取消。變成我就和攝影師合作，開了一個收費平台，如果有人鍾意我的攝影輯，就可以買。」

「健康性感，完全不是色情」

被問到賣照片是否有可觀的收入？Suet E表示：「都還可以，但不是真的很多，夠餬口這樣。（售價最高多少？）一輯40張相片，要25美金。而一般都是10美金，都有外國人會去買。（你賣的相片有無露點照？）沒有，我們賣照片全部都沒有露點，走健康性感風格，完全無關色情。」

慘被攝影師欺騙

被問最近網傳一張疑似你的露點照？Suet E 突然哽咽說：「其實那件事是發生在幾年前，是當時那個攝影師誆我。那時我才剛剛出來接觸攝影，我什麼都搞不清楚，他說可以幫我拍攝性感照。起初拍的時候，我一直都是用手部遮住胸前重要部位，但拍到後來，那個攝影師就用不同的藉口，要我將對手拿開，又說我的動作好生硬拍起來不好，又說會利用光影，將胸前兩點遮住，不斷用這種藉口令我放下戒心，但到他將拍好的照片給我後，一看全部都被看光光。之後我以為對方沒有留備份，哪知網上就見到自己的露點照，當下我覺得被他出賣了，很不開心，承受好大壓力。我有打電話 問那位攝影師，為何將我的照片放上網，但他不承認，說是因為自己的電腦被駭，跟他沒有關係。之後我報警，但警方說沒有足夠證據起訴他。（他有找其他Model拍照？）我知他現在還是有主動找一些Model攝影，而我都有跟那些Model聊過，那人依然都用同一個套路，誆騙女性脫衣拍照。」

Suet E IG有不少健康性感相，現擁有8.9萬followers，人氣不錯。(IG:suet_e)

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文章授權轉載自《香港01》