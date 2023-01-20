神器？淘寶買「垃圾棍」大讚壓縮空間省垃圾袋 網民：棍如其名

實用與否有時真的見仁見智！有淘寶用家最近分享新買的「垃圾棍」，大讚是壓縮垃圾桶空間的好幫手，在垃圾徵費時更可以用來慳垃圾膠袋。不過這產品引來網民爆笑，認為「棍如其名」，用完更可能要清洗，更有機會「拮穿」垃圾袋，建議樓主如果想慳垃圾袋，可以做好垃圾分類。

樓主在facebook群組「淘寶開心share」分享新買的「垃圾棍」，大讚是壓縮垃圾桶空間的好幫手，照片所見產品設計簡單，就是一枝有柄金屬棒，前端接上一個圓圈，另一照片見到可伸棍入垃圾桶內按壓，釋放更多空間。

產品照引來網民爆笑，有人質疑該棍用途不大，「個名已經出賣咗枝棍」、「又要清潔枝嘢」、「點都有用過太陽能電筒嘅」、「開片用都幾好」、「選十大垃圾發明？」、「用手撳下有幾難啫，嫌污糟咪戴個手套，咁大碌仲要搵地方」、「搵張廁紙隔住，用手或腳踩一踩就得，呢枝嘢用完都仲要洗」。

有網民笑言以體積比計算，這枝棍的運費不菲，「淨係呢件嘢，集運都多謝你啦！連包裝加埋成米長」，而且使用時還可能「拮爛」垃圾袋，「塞完之後一抽個膠袋爛咗」、「壓咁實好難抽垃圾袋出來，滿咗倒垃圾重好過」。不過也有網民大讚有用，又問樓主是否曾在快餐店工作。

樓主解釋，買之前都想過「穿袋」問題，「我都有諗過，因為遲下垃圾徵費唔想嘥啲膠袋，原來白色膠袋比想像中脆弱」，以往做麥當勞時已覺得「呢枝棍好有用㗎」、「反彈出嚟嗰陣垃圾味好正」。網民見樓主想慳垃圾袋，建議「不如將垃圾分類，既環保又唔使壓」，而且垃圾乾淨只要用手壓即可，較大件的物件，例如剛飲完的飲品膠樽，本身就可拿來壓垃圾順便棄置。若是污糟、有汁的垃圾，「個膠袋唔滿你都應該即晚丟啦，廚餘有味有菌，仲等儲滿先丟？」，認為產品設計多餘。

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文章授權轉載自《香港01》