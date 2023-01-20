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迎新春街上掛滿紅燈籠 駕駛傻眼：分不清紅燈在哪！

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
四川樂山為了營造年節氣氛，近日街道上掛滿了紅燈籠，卻導致駕駛人看不清交通號誌的紅燈到底在哪裡。（取自成都商報）
四川樂山為了營造年節氣氛，近日街道上掛滿了紅燈籠，卻導致駕駛人看不清交通號誌的紅燈到底在哪裡。（取自成都商報）

為了營造春節喜氣氛圍，四川省樂山市部分街道近日掛滿了紅燈籠。但當地民眾抱怨，滿街都是紅燈籠，開車時很難分辨出交通號誌的紅燈到底在哪裡！

據成都商報報導，1.8萬多個紅燈籠、5,000多個寫有「樂」字、「祥雲兔」等各類燈飾，春節前掛滿了樂山中心城區的大街小巷，營造出歡樂祥和的節日氛圍。

但有民眾抱怨，在部分路段高掛的紅燈籠和燈飾，非常影響開車時看紅綠燈。「你們看得到紅綠燈在哪不？」從一名網友拍攝的影片來看，路口空中掛滿了紅燈籠，交通信號燈就隱身其中，若不仔細看，確實不易分辨出紅燈到底在哪。

這則影片上傳網路後很快就引發當地民眾熱議，「大家來找茬！」「藏得太深了！你不說都不知道這裡有紅綠燈！」還有人說：「停下來等就對了，總會有一個要變綠的！」

對此，樂山市住建局城建科表示，這些燈籠是通過公開招標的第三方公司懸掛的。今年老城區燈籠是稍微密集了些，在具體工作中沒考慮全面，給部分市民和遊客造成了困擾，對此表示歉意。

在交警部門指導下，住建局已經優化調整部分燈籠的位置，同時也對其他路段的燈籠等裝飾進行全面檢視。

有民眾質疑，「這要是闖紅燈了，算誰的？」樂山市交警支隊表示，當事人如認為遭舉發交通違法是因誤判，可透過申訴管道申請撤銷，公安交警部門經核實確為誤判後會依法予以撤銷。

紅綠燈 春節 燈飾

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