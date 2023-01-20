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中國虎年寶寶跌破千萬大關 多地撒錢催生

中央社／ 台北20日電

台灣2022年新生兒人數創統計以來新低，中國情況也不佳，疫情加上虎年效應，全年新生兒956萬人，跌破千萬大關；多地展開撒錢催生，生至第三胎可多領人民幣數千至上萬元補貼。

中國新生兒人數跌跌不休，據中國國家統計局數據，2021年出生人口為1062萬，創近年新低，比2016年下降了43.6%，2021年淨增長人口僅為48萬人。

由於2022年生肖屬虎，在傳統習俗中對屬虎的人總是有諸多禁忌，虎年寶寶原本即不易大增，再加上疫情封控經濟不振等，各界預期新生兒將更少。

中國國家統計局1月17日揭曉，2022年全年出生人口956萬人，年末全國人口14億1175萬人，較2021年減少85萬人，中國人口出現近61年來的首次人口負增長。

為了挽救可預期的下滑出生率，中國多地著手撒錢催生。據陸媒澎湃新聞、中國婦女報報導，包括山東濟南、黑龍江哈爾濱、雲南省、湖南長沙、湖北黃岡、廣東深圳等地均公布政策，向多孩家庭提供補助，並在休假、住房等方面鼓勵「多生娃」。

其中深圳初步擬定，生育第3個子女且辦理入戶登記，擬發放一次性生育補貼人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元，下同），另外每年發放3000元育兒補貼，3年累計發放補貼1.9萬元，平均每年可領取6333元；即使只生育一個孩子，也能累計獲得補貼7500元。

濟南市則將對二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元補助，女方享受158天產假，配偶享受不少於15天陪產假，3歲以下嬰幼兒父母各享受每年累計不少於10天育兒假。

另杭州、南京、瀋陽、青島、長沙、寧波、廈門等城市都提到「二孩或三孩家庭，允許新增購買一套住房」的新政，也有城市明確生育二孩及以上家庭購房，可不適用現行限購政策。

不過，育兒補助或能減輕部份負擔，但能否顯著改善生育意願還需托育及養育環境配合。

長期關注中國人口問題的威斯康辛大學研究員易富賢對英國廣播公司（BBC）表示，中國生育率低下有三大癥結，包括心理上不願意生，物質上養不起，生理上生不了；而中國的政策只是在解決「養不起」。他認為，效果不會很好。

中國人口學會會長、中國人民大學人口與發展研究中心教授翟振武就認為，只有運用整體思維建立符合中國國情、覆蓋面更廣、時效更長、全方位的生育支持政策體系，才能切實解決中國家庭不敢生、不願生的問題。

生育 新生兒

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