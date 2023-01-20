桃園嫁到福建 教琴陪孩子

「我有兩個家，台灣是我的家，大陸也是我的家，兩家原來是一家。」來自台灣桃園市的陳瀅貞，十年前在泰國旅遊時，遇見了如今的丈夫，陳瀅貞也開啟在福建寧德福鼎市的生活。

中新社報導，陳瀅貞剛到福鼎時，生活和工作上都不太習慣。隨著孩子的出生、福鼎親人及朋友的照顧，她漸漸融入福鼎的生活。

在福鼎，陳瀅貞從事過幼兒園老師、英語老師、繪本館講師等工作，因從小學習鋼琴，最終選擇當鋼琴教師。她的丈夫擅彈吉他，兩人一起開辦一個工作室，學生40餘人。其間，陳瀅貞常常帶著孩子進行舞台表演、戶外彈唱，生動的教學方式讓小朋友樂於接受。

陳瀅貞說，工作室到現在已有三年，很熱愛這份工作，不僅能夠做自己喜歡的事，還能兼顧家裡。「雖然生活過得簡單平淡，但在平淡裡面又覺得很精彩。」

此前因新冠疫情，陳瀅貞已三年沒有回台灣，只能通過視訊。隨著防疫政策調整，她計畫2月回台灣看看家人和朋友。

因為愛情，陳瀅貞扎根大陸生活創業。圍棋，則成為台灣青年阮玟蒨和大陸的連接點。阮玟蒨7歲開始學棋，10歲第一次到大陸參加圍棋比賽。此後，她每年都多次到大陸各城市參加兩岸圍棋比賽和交流。2020年7月，大學剛畢業的阮玟蒨跨海到福鼎，合夥創辦福鼎市弈海棋院。「大家都很友善，很快就適應了。」阮玟蒨很喜歡福鼎的生活環境。

為了讓學員更好地學習圍棋，阮玟蒨定期舉辦兩岸網上圍棋交流會和友誼賽，定期邀請台灣老師線上教學，受到當地很多家長和學生的推崇。

阮玟蒨說，來學棋的孩子主要是想訓練專注力和邏輯思維，自己也會經常和家長溝通。她說，「希望今年能恢復線下交流。兩岸棋友不僅需要棋藝上的切磋，更需要情感的交流。」