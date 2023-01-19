西藏林芝公路隧道大雪雪崩 已知8人罹難

大陸西藏林芝市墨脫縣一公路隧道出口處前晚（17日）發生雪崩，已造成8人遇難，救援單位正進一步搜救中。

新華社報導，墨脫縣公安局表示，1月17日19時50分許，110指揮中心接獲報警稱：米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，致人員和車輛被困。當局已派出246名救難人員及70多輛救援車、10台大型機械前往救援。

新京報報導，現場救援人員表示，雪崩現場多輛車輛被掩埋，有人因失溫缺氧遇難，仍有失聯人員等待搜救。

另據紅星新聞報導，李女士（化名）的丈夫在此次事故發生後失聯。1月19日，李女士表示，丈夫去年8月份前往林芝工作。丈夫此行原本是打算前往林芝機場，搭乘飛機回家過年。丈夫曾告訴她，導航顯示車程約5、6個小時，雪大路滑。車上同行的一共有4人，目前都處於失聯狀態。李女士試圖撥打車上一名朋友的手機號，起初是關機，後來電話無法接通。

來自山東的王先生（化名）表示，自己的叔叔也在此次事故發生後失聯。叔叔大約在一周前從臨沂出發，獨自開車前往西藏旅遊。17號晚上7點20分，叔叔的車發出報警信號，隨後家人發現再也無法與叔叔取得聯繫，定位顯示車輛的位置在事故地點。

西藏林芝市氣象局1月17日上午10時曾發佈道路結冰黃色預警信號：16日夜間林芝高海拔山區出現了中等強度的降雪。預計17日11時至18日11時，派墨公路派鎮至多雄拉段等多條路段降水持續，道路積雪、結冰現象將加重，需做好道路交通安全防範工作，不料仍發生憾事。

有多名當地居民表示，事故路段附近此前曾多次發生雪崩。網友留言稱，這段路就算是平時，也非常不好走。「出去玩一定要儘量避免危險，提前預防」；「極端天氣還是要多注意出行，儘量避開這種日子」；「這些年來到西藏遊客都沒挑季節，七月份的西藏山上也幾乎都在下雪…」。