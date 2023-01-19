翔安跨海大橋通車 進出廈門島5分鐘

繼港珠澳大橋之後，中國大陸第二座、福建省首座全橋預制裝配化跨海大橋—廈門翔安大橋主橋17日通車，使得進出廈門島最快只需5分鐘。

中新社報導，廈門是大陸經濟特區和東南沿海重要的中心城市、區域性樞紐港口及著名濱海風景旅遊城市。相關人士稱，翔安大橋建成通車，串聯起廈門翔安隧道、海滄疏港通道，形成一條貫通泉州、廈門、漳州的東西向大動脈，既能有效緩解翔安隧道進出島交通壓力，更進一步完善廈門市兩環八射快速路網，實現廈門跨島發展天地寬。

翔安大橋連接廈門市湖里區、翔安區，西起於湖里區金尚路與枋鍾路交叉口，東接海滄隧道本島連接線，以橋梁形式跨越廈門東海域，止於翔安大道劉五店互通，路線全長12.371公里。

負責翔安大橋建設的廈門路橋集團人士稱，該大橋規劃為跨海通道，陸域段雙向六車道，海域段雙向八車道，是福建省一次性投資額最大、整體橋面最寬、跨海段採用鋼箱梁最長、下沉式隧道最長的橋隧綜合跨海通道工程，技術起點高、規模大、難點多。

自2019年12月開工建設以來，翔安大橋集合海洋、城市施工環境和橋梁、隧道施工工藝，其中3.3公里海中區橋梁採用鋼管復合樁，承台、墩柱、鋼箱梁工廠化預制和機械化拼裝的現代裝配式施工。其建設中創下多個第一，包括首創560噸大節段專用吊具，實施大陸最寬、最長的整孔鋼箱梁吊裝；大陸首次大規模採用熱軋變厚度U型肋全熔透雙邊焊接工藝，應用於鋼箱梁製作等。