「煙花運動」促解禁？大陸多地調整過年煙火燃放政策

近年來，春節期間明文禁止燃放爆竹煙火的大陸城市不在少數，不僅衝擊民眾過節喜氣、也影響爆竹產業。但在今年元旦跨年時爆發警民衝突的「煙火運動」後，不少城市近期宣布將有限開放春節煙火燃放政策，也造就煙火商「爆單」的榮景。

大陸是世界上最大的爆竹煙火生產者，產業主要分布在湖南瀏陽、江西上栗等地，不過全大陸九成以上大中型城市中心區和上千餘座縣城城區禁止燃放爆竹煙火，衝擊甚鉅。綜合第一財經、中國新聞周刊消息，目前有條件解禁的城市，包含杭州、昆明、鄭州、長沙、東營、濱州、大連等地，這些人口動輒成百上千萬的大城，也帶動煙火產業罕見「爆單」現象。

此前各地頻頻祭出「全域全時段禁放煙花爆竹」，中國政法大學教師蔡樂渭在澎湃新聞撰文稱，由縣級政府做出上述決定，合法性存疑、適當性更是有明顯問題；法治日報則引述中國人民大學法學院教授楊建順分析指，多地有限度鬆綁，是對嚮往「人間煙火」的民意民情的回應；河南農業大學政策法規辦副主任張帥梁亦認為，這是回應群眾過年期待平安健康的精神需求。

當下對這項近千年的習俗，大陸內部仍有兩極意見。中國民俗學會會員程波濤曾指出，認為多燃放鞭炮能發財和招致吉祥，是「陋俗、惡俗和迷信」；不少地方政府的布告則是表明煙火會造成空氣汙染、影響環境以及火災風險；但也有網友認為，如果真要禁煙火，直接查封煙火工廠即可。

大陸公安部則於17日召開黨委擴大會議，針對春節煙火提出要「引導群眾合規燃放、文明燃放」。目前雖有部分城市解禁，但多僅開放極小區塊施放「個人燃放類」煙火；重慶、武漢、濮陽、合肥等地則重申繼續施行禁令，以確保「平安祥和過年」，北京官方更強調會繼續「嚴格執行」去年開始的全域禁令。