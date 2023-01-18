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陸網信辦整治春節網上炫富 嚴管「農媛」等低俗人設

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸網上「農媛」一個比一個誇張，有的還穿著細肩帶和高跟鞋下田，這也將成為中共中央網信辦重點整治對象。（取自騰訊新聞）
大陸網上「農媛」一個比一個誇張，有的還穿著細肩帶和高跟鞋下田，這也將成為中共中央網信辦重點整治對象。（取自騰訊新聞）

中共中央網信辦啟動專項行動，春節期間將查處宣揚天價年終獎金等刻意炫富的網路資訊，整治賭博詐騙、涉疫謠言，並嚴管「農媛」、「酒店媛」（一般指穿著性感裝束，借用不同場合及活動假扮名媛，以博取公眾關注甚至賣貨賺錢的女網紅）等低俗人設。

據新華社報導，「清朗·2023年春節網絡環境整治」專項行將持續一個月，公布當日展開，至2月底結束，列出六大工作任務：

一、鞏固「飯圈」（粉絲團體）治理成果，關注春節晚會等情況，整治藉機挑唆粉絲群體攻擊對立等問題，防止緋聞八卦、隱私爆料等信息佔用公共平台資源，另集中整治各類不良網紅問題；

二、嚴肅查處網路炫富，集中清理借天價年夜飯、天價年終獎金、瀑布式壓歲錢、頂級豪宅、天價彩禮等刻意炫耀奢侈生活的圖文影片資訊，並排查處置刻意展示暴飲暴食、大吃大喝畫面，宣揚鋪張浪費的信息；

三、查處賭博詐騙等違法行為，清理賭博引流信息，整治借「春運紅包補貼」等名義展開網路詐騙。

四、加大封建迷信和不良現象整治力度，清理鼓吹炒作封建迷信陋習的帖文、影片，嚴管借低俗著裝、露骨動作等方式打造「酒店媛」、「農媛」、「雪媛」、「外賣媛」等各類低俗人設；

五、嚴管網路欺凌、網路沈迷，清理惡搞未成年人的影片內容，以及利用遊戲直播等渠道向未成年人傳播低俗信息；

六、重點整治涉經濟民生、食品衛生、安全事故等領域造謠傳謠行為，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策等問題，防止誤導公眾，造成社會恐慌。

春節 賭博 詐騙

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