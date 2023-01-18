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中國燒烤店又傳施暴 惡男揮刀劃傷受害女脖子

中央社／ 台北18日電

去年6月間中國河北省唐山市某燒烤店驚傳惡煞男圍毆弱女的凶殘仍歷歷在目，17日河南三門峽某燒烤店又傳暴力男鎖喉受害女並揮刀劃傷對方，店主夫婦徒手與惡煞拚搏纏鬥，場面相當驚險。

中國媒體九派新聞報導，微博廣傳的監視器畫面顯示，事發當時兩女在燒烤店用餐，站著跟她們說話的男嫌突然拿刀並鎖喉其中一人，另一女嚇得起身捂嘴求救。

老闆娘奮不顧身雙手緊抓著惡男持刀的右手，老闆也趕緊上前加入戰局，又因3人角力重心不穩紛紛跌倒在地，所幸見義勇為的店主夫婦合力制伏持刀惡男。

店老闆說，男的已被警方帶走，自己和妻子都沒受傷，受害女的脖子上有道劃痕，並說「兩個人可能是鬧彆扭，他倆應該是認識的」。

店老闆指出：「當時沒想那麼多，咱肯定是要奪刀子，不奪的話會造成什麼後果啊？」

去年6月間，唐山市機場路某家燒烤店爆發群毆衝突，起因疑受害女不理會酒後來搭訕的醉意男而惹怒他，招致多人圍毆被害者。

一干人等之後還不放過，把她拖到店外繼續拳打腳踢，意圖解圍的也被波及，直到受害女渾身是血躺在地上奄奄一息，仍止不住施暴的拳腳。

全案經河北紀監委調查共起訴28人，河北省廊坊市廣陽區人民法院去年9月間一審宣判，主嫌陳繼志因尋釁滋事及聚眾鬥毆等罪，被判有期徒刑24年，其餘27名被告被判6個月至11年不等。

監視器 鬥毆

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