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陸各地春節放寬可施放煙火 民眾：有聲的年味回來了

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸多地都宣布過年期間在部分區域和特定時間段可燃放煙火。(新華網)
大陸多地都宣布過年期間在部分區域和特定時間段可燃放煙火。(新華網)

農曆春節就要到來，大陸多地陸續發布今年燃放煙火爆竹新政策，17日天津五個區通告在除夕等限定時間可以燃放煙火爆竹，鄭州也趕在年前發布通告，允許市民在除夕等時間燃放煙火爆竹，現在各地煙火爆竹經銷商們都在緊急找貨。很多人因此表示：「有聲的年味回來了！」

此前包括陝西延川、甘肅白銀、山東東營、山東濱州、遼寧大連等地，都宣布過年期間在部分區域和特定時間段可燃放煙火。上海17日也開始設立零售點銷售煙火，不過，大陸首都北京將繼續嚴格執行全域禁放政策。

大陸公安部17日召開會議，強調從嚴從實從細抓好春節前後維護安全穩定各項措施的落實，確保人民群眾平安過節，確保國家政治安全和社會大局穩定。其中，特別提到要嚴密危爆物品管控，加強煙火爆竹安全監管，引導群眾合規燃放、文明燃放。

過去大陸各地在過年期間都嚴格禁止燃放煙火爆竹，今年很多人在經歷疫情三年未回鄉後，今年過年第一次返鄉特別興奮，此前有民眾在疫情解封放寬後施放煙火遭到警察制止而發生衝突，也讓各地紛紛檢討並進一步開放有限制地施放煙火爆竹政策。

據解放日報，2023年春節上海煙火爆竹17日開始銷售，外環外非禁燃區共設9個零售點。據了解，今年上海部分區在外環外地區擴大禁燃範圍。

據河南大河報，鄭州市政府發布2023年春節期間煙火爆竹限放政策。今年春節，除夕、正月初一至初五、正月十五這7天，可在指定時間段限定區域內燃放煙火爆竹。

在山東，東營、濱州兩地率先明確春節期間在部分區域和個別時間段可以燃放煙花爆竹。根據《東營市煙花爆竹燃放管理暫行辦法》，在全市禁燃禁放區域內，可以燃放煙花爆竹的時間分別是農曆臘月二十三、除夕至正月初五，以及正月十五。

北京市煙花爆竹安全管理工作協調小組辦公室1月6日表示，2023年春節期間，北京市將繼續嚴格執行全域禁放政策。值得注意的是，平時受到年輕人和兒童歡迎的冷煙花、擦炮、摔炮、兒童玩具噴花均屬於煙火爆竹，均在禁放之列。

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