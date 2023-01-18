寧德市 首開中歐班列

一列滿載著290台大陸國產商品汽車的國際鐵路直達專列16日從福建寧德市陸港駛出，到達內蒙古滿洲里口岸後將換乘俄鐵專用車，於18天後抵達俄羅斯莫斯科多斯基諾站。

中新社報導，據寧德市交投物流集團介紹，這是寧德市首開中歐班列，也是福建省第一列出口汽車國際鐵路直達專列，標誌著福建省又多了一條國際物流通道。

此次從寧德陸港首發的商品汽車整車國際鐵路直達專列貨值約5800萬元（人民幣，下同），採用中鐵特貨JSQ6型運輸汽車專用車，商品車可直接駛入車廂，每節車廂上下兩層可裝載10輛汽車，具有運載能力強、裝卸效率高、費效比高、安全可靠的特點。

地處福建東北部的寧德市，近年來發展形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等四個具有國際競爭力的主導產業集群，引進上下游企業覆蓋產業鏈的各個環節，不銹鋼新材料、鋰電新能源兩個產業已成長為年產值上千億元的產業集群。

於2020年9月投入運營的寧德陸港，致力於為寧德四大主導產業提供多元化物流服務。寧德陸港2022年全年完成發運上汽商品車70560台，青拓集團、中銅國貿8530個集裝箱、20.74萬噸，達到一期設計90%的運量規畫。

寧德市交投物流集團董事長羅巧華表示，將致力於班列的常態化開行，讓寧德商品汽車及零部件、不銹鋼、水產品、機電產品等通過中歐班列走向世界。