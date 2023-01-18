客運逐步復甦 上海國際航班增2成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

隨著1月8日起新冠病毒感染回歸乙類乙管，此前被疫情抑制的出入境需求得以釋放，上海機場國際客運航班逐步復甦。

中新社報導，16日，來自上海機場方面的消息顯示，1月底，上海浦東國際機場預計通航30個國家41個國際航點，日均國際客運進出港航班約30班，較去年12月份增加20%。

由於正值春運，在浦東機場運營的大陸國內、港澳台地區客運航班數量也明顯增加，日均客運進出港航班30班，較去年12月增加76%。根據預測，2、3月份，浦東機場的國際及地區客運航班還有望在1月基礎上繼續增加23.3%。

1月13日18時26分，土耳其航空TK026航班從伊斯坦堡飛抵浦東機場，這也是1月8日國際客運航班相關調控措施優化後，浦東機場恢復的首條因疫情原因暫停的外航國際客運航線。該航線恢復後，將每周運行2班。

在國際航線加密方面，上海浦東-布達佩斯航線自1月15日起達每周3班，逢周三、五、日執行；1月20日起上海-新加坡航線將加密至每周2班，逢周四、五執行；1月22日起，上海浦東-奧克蘭航線將達到每周3班；上海-雪梨、上海-吉隆坡自2月1日起加密至每天1班。

東航國際航班近期還將計畫新增，主要涉及上海至馬尼拉、胡志明市、雅加達、杜拜、仰光、金邊、暹粒、峇厘島，以及北京大興至香港、曼谷等航線。預計未來亞太區域航線恢復速度會明顯高於洲際航線。

浦東機場 上海 航線

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