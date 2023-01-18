北京拒馬河 黑鸛集體「相親」

近日，北京房山十渡拒馬河流域，國家一級保護動物黑鸛又開始了一年一度的「相親大會」。黑豹野生動物保護站的隊員們發現，「相親大會」現場，剛剛成年的黑鸛互相打量，尋找「意中人」，「家長」們則守在不遠處，看似休息、捕食，實則觀察孩子們的一舉一動，場面溫馨而詼諧。

寬闊的拒馬河上，清晨升起陣陣水霧，伴隨著一縷縷金色霞光，年輕的黑鸛們紛紛展示出優美的儀態，鮮紅的長嘴、長腿、眼斑格外醒目。「後面那些家長，有的縮著脖子假裝休息，有的搖頭晃腦準備捕魚，但實際上大多是假動作，它們的注意力其實都在孩子身上，很有意思。」黑豹野生動物保護站站長李理說，黑鸛「相親大會」自每年12月中旬開始，一直會持續到來年2月。

「黑鸛很聰明，把相親場地選在拒馬河的陽面。」李理說，房山十渡拒馬河因為生態環境好，是名副其實的「黑鸛之鄉」。盡管現在天氣寒冷，但是拒馬河陽面的河水仍然不結冰，保持流動的狀態，黑鸛愛吃的小魚小蝦大多匯聚在這裡。「相親」過程中，黑鸛的身段、捕食本領全都能展示出來。

「相親」成功後，年輕的黑鸛們就要準備築巢，直到3月底才能建好新家。5月份產蛋，當月底小黑鸛就可以破殼而出。再等到7月、8月，下一代黑鸛就可以展翅離巢了。黑豹野生動物保護站自2000年起就在十渡監測黑鸛。「當時，拒馬河邊只有3、5隻黑鸛，如今已經增長到高峰時的70多隻了。」李理說，黑鸛還從房山拒馬河擴散到大石河流域，甚至還有去門頭溝、大興、海澱、豐台、懷柔、密雲、延慶等各區「安家」的，北京市的黑鸛已經達到上百隻。