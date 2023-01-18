春節海外遊 泰國、印尼關注高

中國大陸多家出行互聯網平台的數據顯示，隨著2023年春節臨近，大陸公眾的出行熱情高漲。

中新社報導，第三方出行數據App「飛常準」的數據顯示，1月7日至13日春運首周，大陸國內航線實際執行客運航班量連續7天上漲，已達7萬班次以上，日均客運航班量破萬班次。大陸國內客運航班量同比2022年春運首周增長12%，較2021年增長57%，已恢復至疫情前同期八成以上水平。

百度地圖聯合交通運輸部公路科學研究院等16日發布的「2023年春節假期出行預測報告」預測，2023年春運期間大陸全國客運總量較2022年同期將大幅提升，但預計未恢復到2019年同期的客運水平。綜合考慮近期「春節錯峰回家」、部分務工人員提前返鄉，以及出行意願變化等情況，除夕前客運量呈現明顯逐日上升趨勢，除夕當日顯著下降，正月初一過後客運量再次逐日回升。

根據「2023年春節假期出行預測報告」，馬蜂窩大數據顯示，近一周以來，「春節去哪」相關熱度上漲達172%，海島、溫泉、民宿成為春節假期高熱度的關鍵詞。

百度地圖大數據預測，酒店需求量從正月初一開始逐步攀升，酒店訂單排名前五的城市為上海、重慶、北京、廣州、三亞，一線城市和旅遊城市的打車出行需求量大。

該報告綜合百度地圖與馬蜂窩數據發現，距離較近的亞洲國家和地區有望率先迎來恢復出境遊後的第一批中國遊客。馬蜂窩「北極星攻略」中，東南亞出遊攻略的平均瀏覽量環比上漲超過150%。百度地圖和馬蜂窩出遊大數據預測，春節海外遊方面，泰國、印尼等國家的關注度高。