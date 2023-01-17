清純網紅9秒不雅片瘋傳！甜美仙氣形象全滅 本尊不忍了首發聲

在抖音擁有約240萬紛絲的中國大陸網紅「吃土少女」，憑著一雙大眼睛跟甜美仙氣長相走紅，但近日網絡流傳一段疑似「吃土少女」的口交不雅影片，引起網友熱議，也讓其清純形象瞬間破滅。「吃土少女」目前已停止更新頻道，據報有網友問到事件，「吃土少女」回應簡短5字，「本來就不是」。

綜合媒體報導，大陸網絡流傳看影片有7秒及9秒版本，片段開頭都是「吃土少女」整理頭髮等日常生活畫面，但之後卻突然切換成她與別人口交等性交親密畫面，即引起網友關注。

暫未知影片來源，但影片廣傳後，「吃土少女」經營的抖音頻道未有再更新，最後一部影片上傳日期已是一星期前。不少紛絲在最後影片留言問，「是不是妳啊？」、「真的是她嗎？」、「舌頭還在轉圈…」。

有網友稱從特徵長相確認是本人，但也有網友認為只是非常相像，並非本人，「一點點神似而已吧」。另有網友認為即使真的是本人，也無須大驚小怪，「情愛之事很正常」、「形象崩壞？甜美少女不能口交？」、「大驚小怪，宅男就是這樣」。

但據報「吃土少女」回應簡短5字，「本來就不是」。

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