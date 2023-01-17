首屆兩岸非遺文創賽 啟動

第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽2023年初於廣州、台北兩地同步啟動。本屆賽事聚焦五大嶺南文化主題，邀請海峽兩岸、海內外青年設計師以非遺技藝結合現代工藝進行創作；賽事最大亮點是與廣東供應鏈與台資供應鏈結合，設置孵化機制，對最終入選的青年設計師進行一系列文創培訓與參訪，由業界導師協助青年設計師成果製作與落地，讓夢想化作果實、助力青年文創發展。

據悉，由中華青年新媒體協會、廣州創意產業協會主辦，廣東省規劃師建築師工程師志願者協會文創專業委員會、光機電海峽兩岸青年就業創業示範點、廣州市南沙天后文化學會、台商優市網，多所文創單位和大學院校師生支持。

廣州創意產業協會李博陶會長表示，海峽兩岸的文創產業有良好的合作基礎，廣東諸多歷史遺產景點，例如媽祖文化、海洋文化、茶飲文化、孫中山文化等，在文創產業方面，社會民間和學術上也有很好的文創與設計交流的先例，文創與工業技術、農產品合作等。

「共同的傳統文化很需要兩地一起提煉優化創新發展，為新的時代創造出新的文創產業，這次海峽兩岸文化創意交流活動將帶來多方共贏的創新經濟發展機遇。」

首屆非遺文創大賽旨在透過文創思維活絡傳統文化，將文創設計與互聯網、人工智能、潮流科技產品結合。以嶺南文博、非遺、古蹟為文化創意設計元素設立「媽祖文化」、「南粵古蹟」、「海絲文化」、「廣府與粵港澳文化」、「中山文化」五大文化主題，以嶺南文化為發想創作，將傳統文化資源與現代設計結合。徵集作品範疇廣泛，包含文博旅遊紀念品、珠寶首飾、皮具服飾、生活用品等文創設計。

投稿徵集時間為2023年1月至4月下旬，徵集對象為設計、藝術類在校大學生、創意設計的青年設計師或40歲以下青年。

中華青年新媒體協會理事郭柏君表示「賽事邀請多位海內外多個非遺文創專家、業界導師對作品進行成果轉化，協助創意延伸、轉化產品、品牌應用等，將創意思維實際應用，誠摯邀請有想法、有創意的青年結合文創，體現非遺技藝與現代工藝展開的創意設計來投件。」