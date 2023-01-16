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東北抗疫嚴重缺藥「像打仗沒武器」　從寮國自購仿製藥

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
東北在疫情平台期，仍然缺乏醫療藥物。吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（新浪網)
東北在疫情平台期，仍然缺乏醫療藥物。吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（新浪網)

大陸疫情仍在平台期，官媒《中國新聞周刊》15日的報導，東北地區缺藥情況嚴重。在吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid，為了救治病人，有的醫生甚至從寮國自購仿製藥，以解燃眉之急。直到最近一周，缺藥情況才有所緩解。

《中國新聞周刊》稱，吉林省一家三甲醫院急診科主任在1月7日接受專訪，講解當地救治情況。

這名醫生稱，早在去年12月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰大約在去年12月16~17日左右開始顯現。當地最大的問題是缺藥，早期醫院連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的Paxlovid供應，阿茲夫定也不充足。

上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾提到「黃金72小時」，即在感染後三天內如果能給患者用上抗病毒治療，再輔以激素的治療，大多數病人的病情都會緩解。該醫生稱，這是很理想化的一個設想，在東北很難做到，在重症高峰的前幾週，「我們幾乎沒有抗病毒藥，就好像你去打仗沒有武器一樣」。

早在去年12月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰大約在去年12月16~17日左右開始顯現。

該醫生稱，未來幾週，她最擔心的是農村的感染潮，尤其是春運很多農民工返鄉後，可能引發第二波衝擊。由於東北三省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生連呼吸機也不會用，可能會延誤治療。這些患者可能發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

該醫生又預計這一波重症高峰目前還在平台期，不會很快結束。很多有基礎病的高齡老人開始相繼感染，發展成重症的概率比初期要大。最近幾週，在急症室收治的新冠重症病人中，年齡的中位數越來越大，之前八九十歲的老年人相對少，現在佔比越來越大。這些老年人總體的疫苗接種率很低，很多人一針都沒有打。

該醫生又透露，這些重症患者的主要臨床表現是氧飽和度低、呼吸困難，很多都是沈默性肺炎，有的患者來急症室時並不覺得自己呼吸困難，但實際一測血氧，已經很低了。所有呼吸系統疾病中，新冠帶來的沈默性肺炎比例是最高的。

該醫生稱，東北地區由於氣候特點，冬季寒冷，很多東北人都患有肺氣腫（一種慢性阻塞性肺疾病，COPD），而且這一疾病往往在冬季會加重。這些患者原本的肺功能就不太好，再合併新冠感染後，很快發展成重症，這種現象在東北很常見。

患者 疫情 老年人

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