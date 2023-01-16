羊城一夜入冬 廣東北部降至零下一度
廣東省氣象局預計，16日，粵北和珠三角北部市縣有5℃及以下低溫，粵北高寒山區有冰凍，全省最低氣溫降至零下1℃左右。17日，全省中北部市縣有5℃及以下的低溫，部分市縣有霜，粵北高寒山區局部冰凍，全省最低氣溫維持在零下1℃左右。18日，全省最低氣溫微升至0℃左右。
據中新社報導，「昨天還在熱得穿短袖，今早醒來就冷得我穿上了羽絨服。」「我今天凌晨被子太薄被凍醒了。」廣州15日受強冷空氣影響，氣溫驟降，該市從化溫泉國家氣象觀測站於15時錄得氣溫僅5.6℃，而14日該市最高氣溫近30℃，不少羊城市民直呼「昨天是夏天，今天是冬天」。
15日的廣州街頭寒風凜冽，路上的行人穿着棉衣、羽絨服等厚實的冬裝。不過受該強冷空氣影響的不止廣州，14日夜間到15日早晨，廣東各地氣溫明顯下降，粵北韶關、清遠等部分地區最低氣溫已跌至5℃左右。廣東省氣象局表示，截至15日15時55分，全省有104個寒冷預警信號生效。
氣象專家分析稱，受強冷空氣和切變線影響，自15日起，粵北山區會出現冰凍，全省各地氣溫持續下降，過程中全省最低氣溫可降至零下1℃至2℃，高寒山區零下3℃至零下1℃；17日起，全省大部轉為晴冷，早晚氣溫低，白天氣溫回升。
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