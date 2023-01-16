遼寧化工廠大爆炸，2死、12失蹤，34人輕重傷

遼寧省盤錦市盤山縣浩業化工有限公司昨天發生烷基化裝置維修過程中爆炸起火，事故已造成2人死亡，12人失聯，34人輕重傷。

新浪新聞報導，事故發生在15日下午1點半左右，共有消防車輛105台，消防人員441人；救護車輛20台，醫護人員240人；應急、公安等部門車輛31台，370人參與搶險救援。經初步核實，已造成2人死亡，12人失聯，4人重傷，30人輕傷，傷者已入院治療。

報導稱，到16日早晨，火勢已得到控制，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門及時對企業周邊空氣品質進行動態監測，各項指標正常。按照國家有關部門和省委省政府部署要求，正全力推進火災撲滅收尾、人員救治、善後處置、風險隱患排查、設施運行監測、事故原因調查等各項工作。