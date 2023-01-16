德陽金絲年畫《迎春圖》 重現清民俗
四川省農村手工藝大師、綿竹年畫藝人葉華歷時近6年精心創作的金絲年畫《迎春圖》，近日面世，細緻還原了古人迎春、報春、遊春、打春的場景，引起了不小的轟動。
在四川德陽綿竹市博物館，收藏著一件清代長卷年畫手稿《迎春圖》，是大陸一級文物，描繪了460多個不同年齡、身分、穿著的人物形象和豐富多彩的民間活動，展現了清代四川縣城的迎春盛會，被譽為年畫版的《清明上河圖》。
今年50歲的葉華是綿竹人，早年在湖南長沙接觸到了彩砂琺瑯畫，從而產生了將這種工藝與家鄉的綿竹年畫相結合的想法。
葉華說：「彩砂琺瑯畫又稱為掐絲琺瑯畫，是在傳統景泰藍工藝的基礎上衍生出來的，流光溢彩、栩栩如生。」經過多年探索，他終於創作出了金絲年畫，運用金屬絲為「畫筆」，既有浮雕的立體感，又有歷史的厚重感。
5年前，葉華以《迎春圖》為藍本，採用金絲掐絲技藝製作金絲年畫《迎春圖》。畫中460多個人物的眼睛、嘴巴、手指全靠手工掐絲呈現。
金絲年畫《迎春圖》共分為4段，包括迎春、報春、遊春、打春，人物栩栩如生，令人歎為觀止。
綿竹年畫是大陸國家級非物質文化遺產，當地每年都要舉辦綿竹年畫節，傳承民俗文化，推進文旅融合，今年已是第22屆。葉華說，金絲年畫《迎春圖》就是一份獻給綿竹年畫節的禮物，希望更多人關注傳統文化，讓綿竹年畫傳承得更好、走得更遠。
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