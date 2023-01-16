麵人郎第3代傳人 妙手捏出眾生相

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
1995年出生的郎佳子彧，接觸「麵人郎」已20餘年，圖為創作中的郎佳子彧。圖／本報北京傳真
1995年出生的郎佳子彧，接觸「麵人郎」已20餘年，圖為創作中的郎佳子彧。圖／本報北京傳真

初識郎佳子彧的人，很難將這位身高191公分、青春帥氣的北京大學畢業生與「國家非物質文化遺產麵人郎第三代傳承人」的身分聯繫到一起。1995年出生的郎佳子彧，接觸「麵人郎」已20餘年。

「麵人郎」是郎佳子彧的爺爺郎紹安所創。在郎紹安手裡，麵塑從街頭巷尾的把玩件，變成了登入大雅之堂的藝術品，還被帶到了倫敦的手工藝品展會上。受家庭薰陶，郎佳子彧自幼就對捏麵人產生濃厚的興趣，4歲就喜歡上捏麵人。

麵塑的材料特性決定了手藝人製作前要深思熟慮，對神態細節都了然於胸，創作時一次成型。在方寸之間運用揉、捏、揪、挑、壓、搓、滾等技法，一層層完成對人物的細微刻畫，肢體間無縫連接，全靠一雙妙手控制力道。

小學二年級時，郎佳子彧曾因捏不好一雙手急哭過，「做麵塑要對人體的結構比較了解，要契合人物的年齡，還要看起來靈活靈動，這都需要長期的修煉。我當時就卡在手那兒，做一雙手不行，又做一雙，一堆小手快堆成小山了。」父親看到後便讓他先停下，去別處換換心情。有時候家裡來客人，父親還會悄悄跟朋友打好招呼，讓他們去找郎佳子彧要一個麵人，讓兒子有成就感。2008年，「麵人郎」被列入國家級非物質文化遺產的時候，13歲的郎佳子彧已經將這門技藝掌握得非常嫻熟，3年後便成為北京民間藝術家協會的準會員。

郎佳子彧創作出很多別出心裁的作品。他結合時下熱點創作，熱播電視劇、動漫及社會熱點事件，都成了他的創作素材。受「山海經」中「南祝融，獸身人面，乘兩龍」的啟發，他耗時兩個月創造出一個全身赤紅、粉龍盤繞的「火神祝融」。

2021年3月，為致敬女醫護人員，郎佳子彧創作了作品「巾幗」，一半是楊門女將穆桂英，一半是穿著白大褂的醫護人員，傳統與現代融合，表達對女性的敬意。近幾年，郎佳子彧還把很多精力放在推廣「麵人郎」技藝和非遺文化上。在視頻中，不同顏色的麵團在他手中變為哪吒、火神祝融等形象，吸引了更多年輕人關注。

北京大學 醫護人員 遺產

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