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遼寧化工廠起火爆炸畫面曝光 濃煙沖天傷亡數字未明

香港01／ 撰文：林芷瑩
化工廠起火爆炸。（影片截圖）
化工廠起火爆炸。（影片截圖）

1月15日，遼寧盤錦市盤山縣有化工廠起火爆炸，現場濃煙沖天。

盤山縣政府辦工作人員表示，事發於今日下午約1時半，當地的盤錦浩業化工廠發生爆炸，事故原因及傷亡數字未明。

網傳影片顯示，化工廠多處起火，大量濃煙升上半空，消防不斷噴灑阻燃劑灌救。

盤錦浩業化工有限公司官網介紹，公司成立於2012年5月，註冊資金為5.5億元人民幣，規劃佔地4060畝，現有員工2500人，坐落於盤錦石化循環經濟園區，是2020年中國民營企業500強，2021年中國石油化工企業500強。

公司建成並投產裝置主要有原料預處理、催化裂化、延遲焦化、連續重整、加氫裂化、加氫改質、加氫精製、烷基化等34套裝置。

公司主要生產國VI、京VI標準成品油、高等級道路瀝青、石油焦、異辛烷、丙烷、丙烯、芳烴類等產品。企業配套設施完備，污水處理、硫酸、硫磺回收等環保裝置運行平穩，各項指標均滿足環保要求。

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文章授權轉載自《香港01》

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