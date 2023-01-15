快訊

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

112學測數B／獨有題占25分「有意擋跨考生」 補教估五標略降：難順著寫

大陸新任7名女性副省長 4人有博士學位

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸新任7名女性副省長中，最年輕的安徽省副省長任清華，今年48歲。（南方都市報）
大陸新任7名女性副省長中，最年輕的安徽省副省長任清華，今年48歲。（南方都市報）

近一周來，大陸省級地方「兩會」密集召開，各省人大、政府、政協領導班子將完成換屆。目前已知有7名女性副省長獲任命，其中4人擁有博士學位，最年輕是「75後」（1975年後出生，約48歲）。

南方都市報報導，在新一屆省「兩會」召開前的省人大常委會會議上，已有7名女性副省長獲任命，她們的背景各異，其中，北京、上海各有一名女性區委書記，分別跨省交流提拔至河北、黑龍江；海南有兩名女幹部晉升副省長，一人本省晉升，一人跨省交流提拔至安徽；山西一名跨省出任貴州副省長；此外，一人從銀行系統跨入政界，一人從國家部委到地方任職。

近期新上任的七名女性副省長分別是河北省副省長金暉、黑龍江省副省長王嵐、貴州省副省長張敬平、海南省副省長謝京、安徽省副省長任清華、河南省副省長張敏、山西省副省長趙紅嚴。

幾位副省長中，趙紅嚴暫未公開個人簡歷。其餘六人的公開履歷顯示，金暉、王嵐、張敬平、張敏四人為中共黨員，謝京是農工黨中央常委，任清華則是無黨派人士；此外，任清華是土家族。

在年齡方面，除趙紅嚴外，幾位副省長中，有三位「65後」，三位「70後」。謝京出生於1966年9月，金暉、張敬平都生於1969年5月，張敏生於1970年11月，王嵐生於1974年2月，而最年輕的任清華，出生於1975年3月。

除趙紅嚴外，金暉、張敬平、謝京、張敏均有博士學位，王嵐為工商管理碩士，任清華為北京大學畢業的法學學士。

此次上任的7位女性副省職官員，多數為跨省任職，有一人從銀行系統跨入政界，一人從國家部委空降地方。

河北省副省長金暉，此前擔任北京市門頭溝區委書記。她從北京林業大學生態學專業在職研究生畢業，是理學博士。2019年1月，金暉任北京市東城區委副書記，區長。2021年，金暉任北京市門頭溝區委書記，直至此次履新。

與金暉類似，王嵐此次是從上海市長寧區委書記升任黑龍江副省長。王嵐曾任上海市城市建設投資開發總公司副總經濟師、資金財務部總經理，2013年任上海市財政局副局長。

此次履新河南副省長的張敏，此前是中國建設銀行黨委委員、副行長。她在建行工作超過26年，在多個一級分行擔任過領導職務。她是經濟學博士、高級會計師。

履新山西省副省長的趙紅嚴，是從國家部委空降地方的官員，她曾在國務院國資委長期任職。趙紅嚴尚無公開簡歷，一些公開過的報導資訊顯示，她曾任國務院國資委監事會工作局副局長，國務院國資委考核分配局局長等職務。

此次從山西跨省至貴州的張敬平，曾被媒體稱為「千挑萬選」的女幹部。她經面試任山西呂梁市委常委後，先後擔任宣傳部長，市政府黨組成員、副市長、市委常委、呂梁常務副市長。

海南省有兩名女幹部晉升副省長，一人本省晉升，一人跨省交流提拔。從海南跨省至安徽任職的任清華，1975年3月出生，曾長期在企業任職，其任職的企業包括深圳市尊容集團有限公司、北京北控環保工程技術有限公司等。

在海南省晉升副省長的謝京是管理學博士、高級工程師，有十餘年的企業任職經驗，曾是海南省海口市水務集團有限公司董事長、總經理、法人代表。2019年5月她出任海南省科學技術廳廳長，直至此次履新。

大陸新任7名女性副省長中的黑龍江副省長王嵐，今年49歲。（南方都市報）
大陸新任7名女性副省長中的黑龍江副省長王嵐，今年49歲。（南方都市報）

北京大學 上海 國務院

延伸閱讀

春節送暖 山西煤不停產

山西2023年首趟中歐班列 開往俄羅斯沃爾西諾

台中天津商圈買年貨 7日起封街14天交通看這邊

地方人事再調整 山東、山西新書記上任

相關新聞

大陸新任7名女性副省長 4人有博士學位

近一周來，大陸省級地方「兩會」密集召開，各省人大、政府、政協領導班子將完成換屆。目前已知有7名女性副省長獲任命，其中4人...

上海下雪了！近日在零下5℃~零下2℃之間

上海下雪了，伴隨寒潮南下，大陸南方1月14日開始出現大範圍雨雪天氣。截至1月15日8時，杭州、長沙、成都、武漢均已轉雪，...

停運三年香港往來大陸高鐵今復駛 陸港全面通關

停運三年的香港與大陸高鐵今天（15日）復駛，香港出發的首班列車於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站。從大陸深圳開往香港...

新聞眼／權、責皆不明 徒增民企困擾

中共黨務部門向民營企業派出「第一書記」，近期引發大陸輿論憂慮，原因在於這與既有的企業黨組織不同，係由空降的中共黨官進駐企...

陝西派第一書記進民企 惹議

近年來大陸經濟「國進民退」趨勢受矚目，儘管官方一再重申對民營企業的「兩個毫不動搖」、試圖提振民企信心，但近日又出現中共地...

秦皇陵兵馬俑坑甬道曾被挖開 側面印證項羽的10大罪狀

位於陝西的秦始皇陵的兵馬俑1號坑，歷經長達13年的第3次發掘，近日公布重大考古發現，除了有新發現陶俑220餘件，和大量陶馬、戰車與兵器外，還揭露兵馬俑坑的甬道曾被人開挖過。大陸專家判斷與投降項羽的秦兵有關，側面對應了史書上關於項羽曾嘗試挖掘秦始皇陵的記載，在陸網引發熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。