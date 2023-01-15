大陸新任7名女性副省長 4人有博士學位

近一周來，大陸省級地方「兩會」密集召開，各省人大、政府、政協領導班子將完成換屆。目前已知有7名女性副省長獲任命，其中4人擁有博士學位，最年輕是「75後」（1975年後出生，約48歲）。

南方都市報報導，在新一屆省「兩會」召開前的省人大常委會會議上，已有7名女性副省長獲任命，她們的背景各異，其中，北京、上海各有一名女性區委書記，分別跨省交流提拔至河北、黑龍江；海南有兩名女幹部晉升副省長，一人本省晉升，一人跨省交流提拔至安徽；山西一名跨省出任貴州副省長；此外，一人從銀行系統跨入政界，一人從國家部委到地方任職。

近期新上任的七名女性副省長分別是河北省副省長金暉、黑龍江省副省長王嵐、貴州省副省長張敬平、海南省副省長謝京、安徽省副省長任清華、河南省副省長張敏、山西省副省長趙紅嚴。

幾位副省長中，趙紅嚴暫未公開個人簡歷。其餘六人的公開履歷顯示，金暉、王嵐、張敬平、張敏四人為中共黨員，謝京是農工黨中央常委，任清華則是無黨派人士；此外，任清華是土家族。

在年齡方面，除趙紅嚴外，幾位副省長中，有三位「65後」，三位「70後」。謝京出生於1966年9月，金暉、張敬平都生於1969年5月，張敏生於1970年11月，王嵐生於1974年2月，而最年輕的任清華，出生於1975年3月。

除趙紅嚴外，金暉、張敬平、謝京、張敏均有博士學位，王嵐為工商管理碩士，任清華為北京大學畢業的法學學士。

此次上任的7位女性副省職官員，多數為跨省任職，有一人從銀行系統跨入政界，一人從國家部委空降地方。

河北省副省長金暉，此前擔任北京市門頭溝區委書記。她從北京林業大學生態學專業在職研究生畢業，是理學博士。2019年1月，金暉任北京市東城區委副書記，區長。2021年，金暉任北京市門頭溝區委書記，直至此次履新。

與金暉類似，王嵐此次是從上海市長寧區委書記升任黑龍江副省長。王嵐曾任上海市城市建設投資開發總公司副總經濟師、資金財務部總經理，2013年任上海市財政局副局長。

此次履新河南副省長的張敏，此前是中國建設銀行黨委委員、副行長。她在建行工作超過26年，在多個一級分行擔任過領導職務。她是經濟學博士、高級會計師。

履新山西省副省長的趙紅嚴，是從國家部委空降地方的官員，她曾在國務院國資委長期任職。趙紅嚴尚無公開簡歷，一些公開過的報導資訊顯示，她曾任國務院國資委監事會工作局副局長，國務院國資委考核分配局局長等職務。

此次從山西跨省至貴州的張敬平，曾被媒體稱為「千挑萬選」的女幹部。她經面試任山西呂梁市委常委後，先後擔任宣傳部長，市政府黨組成員、副市長、市委常委、呂梁常務副市長。

海南省有兩名女幹部晉升副省長，一人本省晉升，一人跨省交流提拔。從海南跨省至安徽任職的任清華，1975年3月出生，曾長期在企業任職，其任職的企業包括深圳市尊容集團有限公司、北京北控環保工程技術有限公司等。