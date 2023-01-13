陸女寄台幣15萬元手錶疑遭掉包 快遞公司僅賠711元卻獲網民力撐？

網購的普及令速遞服務愈加平常，然而寄送貴重物品時還是要多加留意。廣州的魯女士早前利用速遞公司寄送1隻數萬元的手錶至寧夏，並請速遞公司代收港幣約4.1萬元的貨款，然而收件人卻拒收及退還手錶。令魯女士震驚的是，手錶似乎已經被偷龍轉鳳，於是向速遞公司申請賠償，不過公司就以她未有保價為由，只賠了100多元。

根據《板扎在線》報道，去年12月30日，住在廣州的魯女士通過速遞公司的「代收貨款」服務，將1隻價值人民幣3.6萬元（港幣約4.1萬元）的手錶從廣州寄往寧夏，速遞公司收取的運費為人民幣23元（港幣約26元）及代收服務費為人民幣992元（港幣約1100元）。

然而，運送過程並不如意。透過快遞追蹤，魯女士留意到包裹在送達收件地址的4天後顯示「對方拒收」，而包裹返還時，她更發現退回來的手錶「和寄出去之前有很大的差別」。她指出手錶的包裝、標籤均被撕開，而錶帶的紋路也出現偏差，因此懷疑手錶被掉包。

魯女士於是聯絡速遞公司的客服，卻被告知公司只會賠償7倍的運費，即人民幣161元（港幣約185元），原因是她沒有保價。而根據速遞公司所指，保價是指如貨件在運輸過程中損壞甚至遺失，將按照保價金額和托寄物實際價值的投保比例等進行賠償。

不過，「受害者」魯女士並未獲多數網民同情，不少人都不解魯女士明知自己要寄送貴重物品卻不保價，反責怪速遞公司，他們都認為速遞公司做法沒有問題，「為什麼不保價而在這抱怨」、「貴重物品不保價還想原價賠償，呵呵」、「原價賠確實不可能，但還是少虧點吧」，有「過來人」提醒「該保價花的錢不該省」。

另外，有網民力撐快遞員清白，「按理說快遞小哥不可能這麼巧馬上就能給你找一個仿的出來調包，建議報警吧」、「講真的，快遞小哥可沒時間掉包」、「我不信員工隨手能找到一塊類似的錶放進去」。

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文章授權轉載自《香港01》