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北大國發院報告：中國已有9億人染疫

中央社／ 台北13日電

北京大學國家發展研究院根據大數據模型估算，去年12月20日，中國大陸多地COVID-19疫情已達高峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64%，累積約9億人感染。

陸媒經濟觀察網13日報導，北大國發院副教授馬京晶等人組成的課題組，近日發布了一份疫情感染報告，分析本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的症狀、人群和地區間差異等。

報告指出，在「新10條」推出後約13天，即去年12月20日，中國大陸多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64%，感染人數累積約9億。

在網路上，北京、上海、廣州疫情顯得很大，但北大國發院課題組根據數據估計，西部地區感染率可能更高。

報告估算，本輪累積感染率最高的前3個省份均屬於西部地區，第一是甘肅省約達91%，第二是雲南省約84%，第三是青海省約80%。

馬京晶表示，報告得出的感染率是模型估計數據，根據網路平台上對感染後相關症狀的搜索量計算得出來。如網上對「發燒」、「咳嗽」等症狀搜索量上升，代表感染率上升。在這些數據基礎上，成員再計算全國、各省、各城市的感染率。

她說，雖然此類方法會受到一些影響搜索的隨機因素或固有習慣影響，跟現實有一定差距，但在疫情爆發期間，快速全面了解全國各地的大致感染率，對相關部門進行醫療資源調配有重要作用。

此外，在疫情高峰期，課題組還在中國大陸全境進行問卷調查，收取有效樣本共1萬1443人。

調查結果發現，絕大部分受訪的感染者都出現了發燒、咳嗽咳痰、鼻塞流涕、咽喉痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等一種或幾種症狀。感染後最為常見的症狀是發燒，發燒持續3天及以上的占46%。

約一半感染者在感染後5至7天症狀消失並轉陰，約20%的感染者需要更長時間。

調查又發現，在主觀感受上，有76%受訪的感染者認為，感染COVID-19後的難受程度較以前感染最嚴重的流感或感冒更難受。

疫情 發燒

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