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中老鐵路 開行跨境列車
雲南將持續擴大中老（中寮）鐵路黃金效應，2023年發送旅客1000萬人次以上、運輸貨物1300萬噸以上，並開行跨境旅客列車。
中新社報導，11日，雲南省第十四屆人民代表大會第一次會議開幕，雲南省省長王予波在作政府工作報告時透露上述消息。
北起大陸昆明，南連寮國萬象，全長1035公里的中老鐵路作為一帶一路的標誌性工程，於2021年12月3日開通運營。中老鐵路開通一年多以來，黃金線路效應初顯，累計發送旅客突破900萬人次，發送貨物超1200萬噸。其中，2022年日均發送旅客2.9萬人次。
上述政府工作報告提出，雲南將持續擴大中老鐵路黃金效應。加快推進中老鐵路沿線開發50個重大項目，中老鐵路近九成跨境貨物過境寮國後，向南轉運至泰國、馬來西亞、新加坡等國，輻射覆蓋10餘個一帶一路沿線國家和地區。
中老鐵路已超越中老兩國雙邊合作範疇，為構建更加緊密的亞太區域產業鏈供應鏈、推進貿易和投資自由化便利化提供了新機遇，其帶來的國際示範效應也正逐步顯現。
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