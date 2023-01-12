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廣深港高鐵香港段復運 初期只通短途深圳和廣州

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
因疫停運近三年，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段將由15日起恢復服務。圖為大批香港市民於車票開售前，在高鐵西九龍站外排隊等候。（香港中通社）
因疫停運近三年，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段將由15日起恢復服務。圖為大批香港市民於車票開售前，在高鐵西九龍站外排隊等候。（香港中通社）

廣深港高鐵香港段15日起恢復運營，復運初期僅恢復短途服務，即由香港至深圳和廣州，長途服務如由廣州至北京等何時恢復，有待觀察。

疫情期間停營近三年的廣深港高鐵香港段，宣布12日中午起售票、15日起復運。香港市民可透過網站、手機程式或指定旅行社及到西九龍站購票，每日限額一萬張票，北上大陸和南下香港各5千張，購票要實名制，但毋須預約。

港府運輸及物流局局長林世雄公布高鐵復運時說，復運初期會首先恢復短途服務，駛經福田、深圳北、廣州南及新設的站點廣州東站，當局稍後會檢視客運需求，以及西九龍站運作，再決定如何陸續增加售票量。

至於何時復運中長途列車安排，林世雄稱由於站點較多、路程較長，仍需時與有關單位聯繫，暫時未知何時恢復服務。至於香港至廣州等地的城際直通車會否永久停運，他稱高鐵香港段加設廣州東站之後，當局會視乎實際情況及需要，檢討應否保留直通車服務。

港鐵公司署理營運主管許振聲說，香港高鐵西九龍站將全面採用電子車票系統，將乘客的旅遊證件和車票二合為一，即是乘客購票之後，只需憑證件入閘上車。

港鐵提醒乘客，於大陸方的12306網站購票時，需要提供能夠接收短訊的港澳台或大陸電話號碼，乘客全程需要配戴口罩，禁止攜帶酒精搓手液、消毒劑或消毒噴霧，建議改用消毒濕紙巾。港鐵職員會檢驗乘客的核酸檢測陰性結果，以及電子健康申報二維碼等文件。

廣東方面的廣鐵集團同日也宣布，高鐵香港段復運初期　日均營運38.5對列車，其中香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。鐵路部門將根據客流情況，適時優化調整。

高鐵香港段復運大受歡迎，15日中國鐵路12306網上系統中午12時開始售票。至下午約2時，網上系統表示，15日全日由西九龍前往廣州東的班次，不論一等座或二等座都全部爆滿，只餘下候補位，之後一星期的車票大部分已售罄。

香港 高鐵 深圳

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