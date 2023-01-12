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停運3年 香港通往大陸高鐵15日通車

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
香港與大陸高鐵定１５日恢復通車。圖為香港高鐵西九龍站。（星島網）
香港與大陸高鐵定１５日恢復通車。圖為香港高鐵西九龍站。（星島網）

大陸與香港今早同步宣布，疫情停運近3年的香港往來廣東的高鐵訂1月15日恢復運營，旅客自今天（12日12時）起可購票。往來兩地的旅客須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告才得出行。

中新網報導，15日起大陸鐵路部門將安排開行廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車，日均開行高鐵動車組旅客列車38.5對。其中，香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。

廣深港高鐵車票將於12日12時進行預售，旅客購買跨境車票，可通過12306網站(含用戶端)、車站售票視窗、代售點、自動售(取)票機等多種方式進行購票。

防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

星島網報導，香港運輸及物流局局長林世雄今天上午表示，初期每日北上和南下列車，最多會各出售5000張車票，每日合共有1萬個名額，之後再檢視客運需求及西九龍站運作，再決定如何陸續增加出售車票量。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，高鐵開通3個新站點，包括東莞、東莞南和廣州東。

實政圓桌立法會議員田北辰今早（12日）在港台節目表示，這是第一階段開通，第二階段會稍為多開一點到潮汕、肇慶等廣東省其他地方，第三階段才會到省外的寧波、重慶、福州、長沙、武漢等，相信起碼要到春節後才能開通。

香港與大陸高鐵定１５日恢復通車。圖為香港高鐵列車。（星島網）
香港與大陸高鐵定１５日恢復通車。圖為香港高鐵列車。（星島網）

香港 高鐵

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