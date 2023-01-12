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廣州-伊斯坦堡 南航首航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

1月10日，中國南方航空CZ8065廣州至伊斯坦堡航班搭載120餘名旅客，於廣州白雲國際機場順利起飛。這是南航廣州直飛土耳其的首個航班，也是繼南航武漢至伊斯坦堡航線後，目前中國大陸直飛土耳其的第二條往返航線。

中新社報導，據瞭解，廣州至伊斯坦堡航線使用波音787機型執飛，每周二、周六執行兩個往返。

隨著土耳其日漸成為世界旅遊熱門目的地，伊斯坦堡占據全球航空旅行的重要位置。此次廣州至伊斯坦堡航線的開通，將為兩國的商貿、文化、旅遊往來交流搭建便利的空中橋梁。

帶著家人計劃前往土耳其旅遊的旅客陳先生說，他跟家人提前做好了旅遊攻略，計劃到水族館、博物館等地方遊覽，吃遍當地美食，享受美好的旅程，度過難忘的春節。

為做好首航保障工作，南航廣州和伊斯坦堡兩地的工作人員積極籌備開航工作，進一步梳理優化保障流程。「旅遊、商貿、家庭旅客佔比偏多，我們開設了10個值機專櫃，提前派發隨身行李告知牌，提供行李運輸建議，提升乘機手續辦理效率。」南航工作人員說。

伊斯坦堡 土耳其

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