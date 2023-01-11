泉州向金門供水 去年達764萬噸

今年是福建泉州向金門供水工程正式通水5周年。在剛過去的2022年裡，泉州開工建設金門供水水源保障工程，實現向金門供水764萬噸。

中新社報導，在正於此間召開的泉州市第十七屆人民代表大會第二次會議上，福建省泉州市市長蔡戰勝介紹了泉州向金門供水的相關情況。

2018年8月5日10時，泉州向金門供水工程正式通水，「兩岸一家親，共飲一江水」願景成為現實。通水以來，泉州向金門供水量持續增加，日均供水量從開通初期的0.9萬噸上升到目前的2.14萬噸，占金門民生及工業需水量的73%，使金門民生用水依靠地下水占比從67%降至14%。

受生產生活影響，金門供水工程水源點龍湖及其周邊湖、庫水環境和水質條件不容樂觀，供水網絡還存在單線供水、單一供水水源、水質穩定性存有波動隱患等問題。為進一步提升金門供水水源系統的調節能力和抗風險能力，泉州加快推進金門供水水源保障項目建設。

據介紹，金門供水水源保障工程任務包括：供水和水源地生態保護及修復；新建紫帽泵站、新安泵站、溪邊泵站和輸水通道，輸水通道自晉江引水第二通道至龍湖的湖庫連通線路總長52公里；東山水庫、溪邊水庫、草洪塘水庫和龍湖水源地保護工程，總投資31.33億元人民幣。

作為金門供水水源保障工程的先行工程，泉州市金雞攔河閘上游水源地環境提升工程2022年10月31日動工建設。如今該項目已完成護岸擋牆、岸腳護坡及拋石、生態框安裝、主題文化牆等主體工程建設，建設完成後將有利於改善庫區水源地生態環境，提高晉江下游地區用水及金門供水安全保障。

蔡戰勝表示，2023年泉州將加快金門供水水源保障工程建設。