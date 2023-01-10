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倍拉維價談不攏 輝端：中國叫價較中低收入國低

中央社／ 記者10日電

中國稱輝端藥廠生產的COVID-19治療藥物倍拉維（Paxlovid）報價太高，未能納入醫保。但輝端執行長博爾拉說，談不攏因中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格。

綜合路透社及金融時報今天報導，美國輝端藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）10日在美國舊金山舉行的摩根大通醫療會議上，作出上述表示。

中國放棄動態清零後疫情急速升溫，民眾搶購倍拉維，黃牛市場曾喊價至人民幣5萬元（約新台幣22萬元），較醫療機構的醫保採購價高出逾20倍。

中國國家醫保局8日晚間發布，2022年國家醫保藥品目錄談判工作正式結束，當中提到輝瑞就倍拉維的報價太高，未能納入醫保，但醫保仍將支付這款抗疫藥物至3月底。

博爾拉表示，中國要求倍拉維的售價低於輝瑞售予大多數中低收入國家的價格，因此與中國就倍拉維的定價談不攏。

博爾拉說，中國是全球第2大經濟體，不認為它支付的價格應較窮國薩爾瓦多低。

博爾拉表示，雙方仍就倍拉維的價格商討，即使最終未能達成協議，倍拉維仍可在中國私營市場出售。

倍拉維未能納入中國醫保藥物，引起中國民眾熱議。此前有中國媒體報導，輝端在談判中曾將倍拉維的售價減至600元，引起民眾在社交媒體批評中國當局不接納該價格。

不過，陸媒財新網9日引述消息人士指，輝端在談判中，1890元這個價格基本上沒有降，報價實際比600元高很多。

博爾拉在同一會議中又提到，2022年輝端向中國供應了數千劑的倍拉維，在過去數週供應增至數百萬劑。

博爾拉表示，輝端去年8月已與中國藥廠華海藥業簽署協議，若獲中國當局許可，輝瑞可以在3到4個月內通過在中國的合作夥伴，開始在中國生產倍拉維。

他又否認此前路透社的報導，並說正與中國當局商討在當地生產倍拉維的仿製藥。

輝瑞 美國 舊金山

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