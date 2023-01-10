聽新聞
test
0:00 / 0:00

杭台高鐵營運周年 運客逾500萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首條民營控股高鐵——杭台高鐵，開通首年運客超過500萬人次。圖為鐵路工作人員在台州站與杭台高鐵首發列車G9308次合影。（香港中通社）
大陸首條民營控股高鐵——杭台高鐵，開通首年運客超過500萬人次。圖為鐵路工作人員在台州站與杭台高鐵首發列車G9308次合影。（香港中通社）

1月8日，中國大陸首條民營控股高鐵——杭台高鐵迎來了開通運營一周年，以及開通後的第二個春運。近幾日受寒假出遊和春運的影響，沿線各個車站客流快速上升，部分車站客流量較之前實現翻倍。

據央視網消息，杭台高鐵全長266.9公里，設計時速350公里，連接杭州、紹興、台州三地，設杭州東、紹興北、上虞南、嵊州北、嵊州新昌、天台山、臨海、台州、溫嶺9個車站。杭台高鐵自2022年1月8日開通運營後，杭台高鐵一年來共開行高鐵動車組列車近5500對（11000趟），安全運送旅客超500萬人次，積極的服務人民群眾出行和沿線經濟社會發展。

杭台高鐵開通後使杭州至台州的高鐵出行時間由2個多小時縮短至1小時左右，結束了嵊州、新昌及天台等地不通鐵路的歷史，有力擴大了浙江省「1小時交通圈」範圍。加速了沿線人流、物流、資金流的流動，也為沿線企業的人才招攬、業務拓展提供了極大方便和積極助力。　　

杭台高鐵沿線歷史遺存和人文典故眾多，並串聯近10個大陸5A級旅遊景區和30多個4A級旅遊景區，是一條集自然風貌、美景美食與古今人文交匯的黃金旅遊通道。其中台州天台是浙東唐詩之路的目的地和菁華所在，杭台高鐵的開通讓當地邁入高鐵時代，直接拉動了旅遊經濟的發展。　　

2022年12月26日零時起，大陸全國鐵路實施2023年列車新運行圖。杭台高鐵圖定開行列車38對，運力再創新高，並加密往上海方向、開行往武漢等方向的列車，進一步方便了旅客的出行，加速了區域資源流動，為長三角更高質量一體化發展貢獻力量。

高鐵 春運

延伸閱讀

台灣高鐵年終出爐！2022累計營收成長 這月創全年高峰

春運遊客大增 海南海空運忙翻

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

高鐵延伸屏東不經高雄車站 交通部：時任部長未留路廊

相關新聞

杭台高鐵營運周年 運客逾500萬

1月8日，中國大陸首條民營控股高鐵——杭台高鐵迎來了開通運營一周年，以及開通後的第二個春運。近幾日受寒假出遊和春運的影響...

重慶國際鐵路班列 成長5倍

根據重慶市發展改革委消息，2022年，重慶西部陸海新通道鐵海聯運班列、國際鐵路聯運班列開行量分別達2553列、555列，...

世界單體規模最大 廈門增蓋機場維修基地

廈門太古飛機工程有限公司（廈門太古）8日舉行廈門太古翔安新機場維修基地開工儀式。

陸著名物理學家楊振寧錄影片賀「合肥一中」校慶 說話鏗鏘有力

近日，楊振寧錄製視頻給母校「合肥一中」祝賀校慶，吸引不少人的圍觀和熱議。楊振寧說話振振有詞，鏗鏘有力的，絲毫不像是一個1...

騰訊遊戲：未成年人寒假期間僅能玩14小時

騰訊遊戲9日發布，寒假暨春節假期期間，大陸未成年人玩遊戲時間僅限十四小時。

騰訊遊戲發布未成年人寒假限玩措施 總計只能玩14小時

大陸騰訊遊戲今日(9日)發布，寒假暨農曆新年假期前後，未成年人「限玩」通知，共有14日可以每日登入遊戲1小時，共14小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。