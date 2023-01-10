杭台高鐵營運周年 運客逾500萬

1月8日，中國大陸首條民營控股高鐵——杭台高鐵迎來了開通運營一周年，以及開通後的第二個春運。近幾日受寒假出遊和春運的影響，沿線各個車站客流快速上升，部分車站客流量較之前實現翻倍。

據央視網消息，杭台高鐵全長266.9公里，設計時速350公里，連接杭州、紹興、台州三地，設杭州東、紹興北、上虞南、嵊州北、嵊州新昌、天台山、臨海、台州、溫嶺9個車站。杭台高鐵自2022年1月8日開通運營後，杭台高鐵一年來共開行高鐵動車組列車近5500對（11000趟），安全運送旅客超500萬人次，積極的服務人民群眾出行和沿線經濟社會發展。

杭台高鐵開通後使杭州至台州的高鐵出行時間由2個多小時縮短至1小時左右，結束了嵊州、新昌及天台等地不通鐵路的歷史，有力擴大了浙江省「1小時交通圈」範圍。加速了沿線人流、物流、資金流的流動，也為沿線企業的人才招攬、業務拓展提供了極大方便和積極助力。

杭台高鐵沿線歷史遺存和人文典故眾多，並串聯近10個大陸5A級旅遊景區和30多個4A級旅遊景區，是一條集自然風貌、美景美食與古今人文交匯的黃金旅遊通道。其中台州天台是浙東唐詩之路的目的地和菁華所在，杭台高鐵的開通讓當地邁入高鐵時代，直接拉動了旅遊經濟的發展。

2022年12月26日零時起，大陸全國鐵路實施2023年列車新運行圖。杭台高鐵圖定開行列車38對，運力再創新高，並加密往上海方向、開行往武漢等方向的列車，進一步方便了旅客的出行，加速了區域資源流動，為長三角更高質量一體化發展貢獻力量。