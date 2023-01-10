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世界單體規模最大 廈門增蓋機場維修基地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廈門太古飛機工程有限公司（廈門太古）8日舉行廈門太古翔安新機場維修基地開工儀式。

中新社報導，廈門太古行政總裁官劍文當天介紹說，新開工建設的廈門太古翔安新機場維修基地，能容納12架寬體飛機及6架窄體飛機，其中包括2個獨立的噴漆機位，能靈活停放不同機型和維修需求的飛機。「新基地竣工後，將成為世界單體規模最大、跨度最大的民航飛機維修機庫。同時新基地將結合創新、環保設計和先進技術，實現最佳的能源利用和運營效率」。

1993年成立的廈門太古，發展為亞太地區領先的飛機維修、修理及大修服務供應商之一，飛機工程服務涵蓋機身服務、航線服務、零部件製造、設計工程及認證和技術培訓。

據介紹，廈門太古現以廈門高崎國際機場為基地。隨著廈門翔安新機場的建設，廈門太古將新建一座業界領先的飛機維修基地。

新基地占地約53.73萬平方公尺，共建18棟新建築，用於停機坪工程、發動機試車台、地下綜合管廊、航空燃油供應及其他戶外作業。

廈門 機場

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