重慶國際鐵路班列 成長5倍

根據重慶市發展改革委消息，2022年，重慶西部陸海新通道鐵海聯運班列、國際鐵路聯運班列開行量分別達2553列、555列，同比增長24%、531%。重慶作為西部陸海新通道的運營組織中心作用不斷凸顯。

中新社報導，隨著西部陸海新通道加快建設，很多川渝地區企業通過西部陸海新通道開拓了市場，獲得了更多訂單。陸海新通道運營有限公司介紹，2022年，重慶本地通用動力機械企業海外訂單增量明顯，重慶大江動力設備製造有限公司、隆鑫通用動力股份有限公司、重慶潤通科技有限公司通過西部陸海新通道的發運量同比增長均超80%。

西部陸海新通道也成為汽車國際物流的重要選項。2022年，西部陸海新通道中老（中寮）鐵路出口汽車實現了常態化開行，重慶本地的小康汽車和長安汽車通過陸海新通道形成了鐵海聯運常態化發運。

重慶市發展改革委相關負責人介紹，大陸十四五時期以來，重慶堅持適度超前開展交通基礎設施規畫建設，不斷擴大有效投資，投資規模逐年攀升，助推一批重要的出渝出川大通道加快完善。2022年，重慶交通基礎設施建設投資超1300億元人民幣，一批重大項目取得重大突破，全面推動重慶市綜合交通高質量發展。

目前，重慶北上至京津冀地區形成全程時速350公里高鐵大通道，東向至長三角地區主軸通道項目取得重大進展，南向至南亞、東南亞的西部陸海新通道建設邁入快車道，西向聯動成渝地區雙城經濟圈綜合交通體系加快發展。重慶西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐建設正加速推進。

與此同時，2022年，重慶「米」字型高鐵網全面鋪開，鄭萬高鐵通車運營，結束了雲陽、奉節、巫山等渝東北三峽庫區腹心地帶不通鐵路的歷史，並一步邁進高鐵時代。重慶「軌道上的都市區」加快成型，中心城區軌道交通「環+放射型」運營網絡基本形成。隨著城開高速貫通運營，「重慶縣縣通高速」全面實現。

重慶市發展改革委相關負責人表示，下階段，重慶將緊密結合大陸十四五規畫，以及成渝地區雙城經濟圈戰略部署，持續深化交通領域投融資體制改革，發揮市場在資源配置上的決定作用和更好發揮政府作用，加快打造西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐建設項目，推動綜合交通高質量發展。