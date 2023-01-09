快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

花蓮晚間7點31分發生規模4.7地震 居民驚：突然震一下

蹭疫情缺藥熱度！上海「蓮花清溫」咖啡遭立案調查

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海市場監管局執法人員現場責令該店停止使用上述杯子，並且銷毀還未使用的「蓮花清溫咖啡」標籤。圖取自上海市場監管官方微信公眾號
上海市場監管局執法人員現場責令該店停止使用上述杯子，並且銷毀還未使用的「蓮花清溫咖啡」標籤。圖取自上海市場監管官方微信公眾號

據「上海市場監管」微信公眾號9日消息，上海市青浦區市場監管局執法人員近日在日常檢查中，查見某咖啡店在銷售飲品時，在其使用的杯子上貼有「蓮花清溫咖啡」標籤，並且在該店的外賣平台上，也有消費者曬出貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。因其「蹭熱度」行為容易引起消費者誤解，執法者已對該咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。

連花清瘟膠囊原是治療非典型肺炎（SARS）期間研發的一種科學中藥，宣稱清瘟解毒、宣肺洩熱。用於治療流行性感冒屬熱毒襲肺證，發熱或高熱、惡寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕等。在新冠疫情期間為大陸民眾使用來緩解染疫症狀，近期疫情高峰一藥難求。大陸工信部此前也證實，已要求各省市推薦有條件的中成藥企業與河北以嶺藥業接洽，大幅擴產連花清瘟產品。

咖啡店業主表示，是消費者跟他分享其他咖啡店貼有「蓮花清溫咖啡」標籤給他，並建議他也如此操作銷售，他認為這樣玩「梗」挺有意思，便在網店定制了「蓮花清溫咖啡」，從去年12月19日起開始銷售貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。

不過，執法人員表示，其「蹭熱度」的行為容易引人誤認為該產品是他人商品或者與他人有特定聯繫，存在一定風險，因此上海市場監管局執法人員現場責令該店停止使用上述杯子，並且銷毀還未使用的「蓮花清溫咖啡」標籤。

上海市青浦區市場監管局執法人員查見某咖啡店在銷售飲品時，在其使用的杯子上貼有「蓮花清溫咖啡」標籤。圖取自上海市場監管官方微信公眾號
上海市青浦區市場監管局執法人員查見某咖啡店在銷售飲品時，在其使用的杯子上貼有「蓮花清溫咖啡」標籤。圖取自上海市場監管官方微信公眾號

咖啡 上海 法人

延伸閱讀

餐飲業加速撤出大陸！瓦城僅剩2家門市在上海

全家第一間咖啡店登場！從早上開到晚上，滴淬咖啡、單品咖啡、輕食、三明治、克拉芙棒統統有

春節期間到嘉義縣喝咖啡 品皇咖啡水上鄉觀光工廠新開幕

遲了2個多月才公布 監院：新竹棒球場案去年10月已立案 調查進行中

相關新聞

騰訊遊戲發布未成年人寒假限玩措施 總計只能玩14小時

大陸騰訊遊戲今日(9日)發布，寒假暨農曆新年假期前後，未成年人「限玩」通知，共有14日可以每日登入遊戲1小時，共14小時...

蹭疫情缺藥熱度！上海「蓮花清溫」咖啡遭立案調查

據「上海市場監管」微信公眾號9日消息，上海市青浦區市場監管局執法人員近日在日常檢查中，查見某咖啡店在銷售飲品時，在其使用...

騰訊遊戲：未成年人寒假期間僅能玩14小時

騰訊遊戲9日發布，寒假暨春節假期期間，大陸未成年人玩遊戲時間僅限十四小時。

大陸家樂福數量去年大減四分之一 北京分店也快捱不住

受疫情影響，大陸家樂福超市的數量過去一年減少1/4，在杭州、福州、成都等大城市已幾乎消失，北京一些分店亦清空貨架，不再接...

「眼前全是腳」 務工媽媽躺火車座下7小時返鄉

河南商丘一名務工媽媽躺火車座下七小時返鄉過年，並用視頻記錄了「眼前全是腳」的回家路，上了熱搜，引起關注。這個畫面讓不少人...

大陸青年狼性減？國考41人爭1職 爭當公務員

國家公務員考試（國考）共約260萬人報考，創近10年新高。8日舉行筆試，152.5萬人參加，錄用比約41 : 1。有分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。