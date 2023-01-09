蹭疫情缺藥熱度！上海「蓮花清溫」咖啡遭立案調查

據「上海市場監管」微信公眾號9日消息，上海市青浦區市場監管局執法人員近日在日常檢查中，查見某咖啡店在銷售飲品時，在其使用的杯子上貼有「蓮花清溫咖啡」標籤，並且在該店的外賣平台上，也有消費者曬出貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。因其「蹭熱度」行為容易引起消費者誤解，執法者已對該咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。

連花清瘟膠囊原是治療非典型肺炎（SARS）期間研發的一種科學中藥，宣稱清瘟解毒、宣肺洩熱。用於治療流行性感冒屬熱毒襲肺證，發熱或高熱、惡寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕等。在新冠疫情期間為大陸民眾使用來緩解染疫症狀，近期疫情高峰一藥難求。大陸工信部此前也證實，已要求各省市推薦有條件的中成藥企業與河北以嶺藥業接洽，大幅擴產連花清瘟產品。

咖啡店業主表示，是消費者跟他分享其他咖啡店貼有「蓮花清溫咖啡」標籤給他，並建議他也如此操作銷售，他認為這樣玩「梗」挺有意思，便在網店定制了「蓮花清溫咖啡」，從去年12月19日起開始銷售貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。