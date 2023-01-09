上海迪士尼LinaBell人偶被遊客拍打頭部疑腦震盪 警方介入調查

自2021年9月推出以來，迪士尼Duffy家族的玲娜貝兒（LinaBell）就深受年輕人喜愛。惟上周六（7日）在上海迪士尼度假區內，一名玲娜貝兒人偶卻被遊客拍打頭部。

據了解，迪士尼的人偶頭套由金屬架支撐。網傳消息稱，玲娜貝兒扮演者事後不適送院，診斷為腦震盪。

網傳影片顯示，玲娜貝兒人偶與工作人員一起前行，道路兩旁有不少粉絲與人偶互動，期間一名男遊客突然伸手拍打人偶的頭部，傳出「咚」一聲。同行的工作人員立即推開男遊客的手制止，並表示不能接觸。

不少網友對涉事男遊客的行為表達不滿，並建議上海迪士尼度假區將他列入黑名單。有人介紹，人偶頭套內是金屬框架，類似拍打頭套的行為會導致扮演者受傷。網傳被拍頭部的玲娜貝兒扮演者事後送院治療。

周日（8日），上海迪士尼度假區工作人員證實，上周六確有遊客拍打玲娜貝兒人偶的頭部，公司內部會處理此事，但關於被拍頭部的扮演者身體如何、會否將涉事遊客列入黑名單等問題，工作人員表示不清楚。

上海市公安局浦東分局國際旅遊度假區公安處民警介紹稱，警方已就事件展開調查，並透露玲娜貝兒扮演者沒有因不適送院。

上海交通大學醫學院醫學博士黃佳，曾在微信公眾號@科普中國發文介紹，為了保證迪士尼人偶頭套的靈活性，需要高度還原扮演者的頭部動作，就需要在頭套內部安裝大量的硬質傳導結構。

換言之，迪士尼的人偶頭套均由很重的金屬架支撐。當人偶被拍打頭部時，力度會伴隨整個頭套的重量，撞擊到扮演者的頭上；若鋼架撞到扮演者的頭部，更有可能造成腦震盪甚至是鼓膜穿孔。

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文章授權轉載自《香港01》