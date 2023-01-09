南韓飛中國大陸機票一票難求 連中轉也很搶手

南韓國內的旅遊市場容量較小，航空、免稅、酒店等行業都高度依賴國際旅客，疫情期間曾因國際人員往來受阻，遭受沉重的打擊。不過，随着中國優化調整出入境政策，這些行業終於出現轉機。

據閩南網，一月九日仁川國際機場共有6個航班飛往中國大陸，由於中國優化防控措施，航空出行的需求得到提振，機票變得供不應求。截止到本月底，主要航企直飛中國的航班座位幾乎都已經售罄。在南韓的票務網站上，連中轉赴大陸的機票也很搶手，目前仁川到北京的票價最高被炒到約合1萬元人民幣，是去年的好幾倍。

面對航班需求的激增，南韓的航空業通過增加人手、申請重啟航線等方式應對。最近，大韓航空時隔三年重新招聘職員，準備把維修等部門的人力分階段恢復到疫情前的水平，並增加至少100名客艙乘務員。多家廉價航空更可謂久旱逢甘霖，疫情前以中國為主的國際航線曾占到銷售額的七成，只要赴華航線能穩步重啟，今年就有望扭虧爲盈。

另據南韓券商預測，随着中韓人員逐步恢復往來，今年南韓免稅店的銷售額也將同比增長10%。2019年及以前，南韓免稅店八成以上的銷售額都來自中國大陸遊客及代購。疫情期間由於沒有顧客，市內免稅店的月收入一度降至零，業績曾領先全球機場的仁川機場免稅店也冷冷清清，過去一年的銷售額只有2019年的一成多。

為了迎接中國大陸遊客到來，一些因疫情中斷營業的南韓酒店整頓了客房管理系統，本月起再次接受來自中國的預約。不少旅行社重新召集中文導遊，檢查中國大陸遊客常去景點的基礎設施、改善旅遊環境，景點周邊的商戶又練起了中文。業界人士表示，今年南韓的旅遊市場有望恢復到疫情前的五到六成。