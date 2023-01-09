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滿滿套路？ 她買到「無草莓的草莓蛋糕」沒想到卻是印上去的

香港01／ 撰文：李納德
青海有女生買了一個草莓蛋糕，但發現表面的草莓只是印上去。（微博影片截圖）
青海有女生買了一個草莓蛋糕，但發現表面的草莓只是印上去。（微博影片截圖）

這算騙人嗎？有女生日前上傳影片，稱買了一個「沒有草莓的草莓蛋糕」，買回來才發現外圍的一圈草莓只是印在膠紙上面，但她並沒有退回去，只是分享笑一下。片段在網上瘋傳，有網友批評這是「滿滿的套路」，欺詐消費者以為蛋糕裡面有加了草莓，但也有人笑稱蛋糕上面其實有4片草莓，不算完全沒有。

大陸媒體報導，微博日前瘋傳影片，青海西寧有女生上傳影片，指最近剛過年不久想吃2023年第一個草莓蛋糕，便叫了外送，「沒想到草莓都是拿塑膠紙貼上去的，沒有真的草莓」。片段所見，蛋糕外圍有一圈草莓，但其實只是草莓貼紙，一拉開內層沒有真的草莓。她沒有退貨，只是分享給網友笑一下。

買到「沒有草莓的草莓蛋糕」片段引來熱議，有人揶揄這是「穿着草莓衣服的蛋糕」、「滿滿的套路」、「這草莓有點過分」、「這真是草莓蛋糕沒有草莓味了，跟我上年買的很像」，也有人鬧爆該蛋糕店是「黑店」、「欺詐消費者」，但最後商家也可能一句「商品以實物為準」。

不過影片也引來批評，覺得有蹭流量的意圖，認為如果有相片或實物照看，「這一看就是印上去的，草莓的葉子都長得一模一樣」，事實上，蛋糕頂還是有4片草莓的，「這也能罵？」、「不算欺騙吧？」、「蛋糕上面那紅色小果是不是也是道具？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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