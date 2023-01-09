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首支霹靂舞中國國家隊名單出爐 進軍巴黎奧運

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
排名前四位的男選手。（新華社）
排名前四位的男選手。（新華社）

據新華社報導，中國大陸國家霹靂舞隊選拔賽8日在國家極限運動溧水訓練基地結束，8名選手（4男4女）從比賽中脫穎而出，組成首支正式的霹靂舞中國國家隊。

此次選拔賽共兩場，首場已於2022年12月下旬在上海舉行。根據賽制，上一場比賽中的男、女組前八名將參加第二場選拔賽，通過組內大循環賽獲得相應積分，最終綜合兩場選拔賽積分結果，男、女組前4名（正編3人，替補1人）正式組成中國國家霹靂舞隊。

據中國體育舞蹈聯合會相關負責人介紹，以往中國大陸選手參加國際賽事，多採用集訓隊或外賽外訓隊的名稱，此次組建的是第一支真正意義上的「國家霹靂舞隊」。

經過激烈角逐，男子組方面，商小宇、亓祥宇、張鑫傑、余子昂排名前四，成為國家隊男隊隊員。女子組方面，劉清漪、曾瑩瑩、鄭子妍、彭瑩成功入選。

這8名隊員中，商小宇、亓祥宇、劉清漪和曾瑩瑩曾於2022年跟隨國家霹靂舞外賽外訓隊在歐洲進行了數月集訓和比賽。劉清漪還在10月的南韓世錦賽上摘得一銀。

對這支新成立的大陸國家隊來說，今年最重要的任務將是9月在比利時舉行的世錦賽以及隨後的亞運會，這兩場賽事的冠軍將直接獲得巴黎奧運會資格。

「今年的世錦賽和亞運會是直通賽，中國大陸選手特別是女子選手，目標是力爭在這兩個比賽中拿到一個直通名額。」大陸國家體育總局社會體育指導中心副主任、中國體育舞蹈聯合會會長尹國臣說，「此外還有積分賽，其中第一個積分賽2月就要在日本舉行，我們現在是4男4女，按照國際規則，每場比賽只能有3男3女參加，所以我們的4名隊員是3名正選、1名替補。為了形成隊內競爭，每一站積分賽後，最後一名選手如果沒有進入16強，將被替補選手輪換掉，以此來促進隊員們不斷刻苦訓練、不斷突破，實現奧運（參賽）目標。」

作為奧運新增項目，巴黎奧運會霹靂舞項目分男、女組別，各有16個參賽名額，比賽將於當地時間2024年8月9日和10日舉行。

排名前四位的男選手。（新華社）
排名前四位的男選手。（新華社）

巴黎奧運 體育

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